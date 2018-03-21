Британия проводит эксперименты с химоружием - Минобороны РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании проводятся эксперименты с химоружием, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

По его словам, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери.

"Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека", — сказал Кириллов.

Он отметил, что Портон-Даун — сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

В понедельник в Великобританию прибыли эксперты ОЗХО, они встретятся с руководством лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи образцов вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".