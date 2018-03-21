"Сакральная жертва": новые версии отравления Скрипаля

РИА Новости Украина

Бывший британский шпион Сергей Скрипаль мог быть отравлен одной из иностранных спецслужб, заинтересованной в ухудшении международного имиджа России в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу, а исполнивших это задание агентов уже, возможно, нет в живых, считают опрошенные РИА Новости военные эксперты.

По их мнению, у Москвы не было ни одной причины устранять предателя – тем более от этой практики власти отказались еще 60 лет с лишним назад. Вещество А-234, которым, по заявлению британцев, отравили Скрипаля и его дочку, без труда можно синтезировать в любой серьезной химической лаборатории, да и опытный диверсант не стал бы прибегать к такому средству, если только он не хотел, чтобы случившееся выглядело как дело рук русских.

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В окрестностях Солсбери

Британские специалисты располагают образцами А-234 и могли произвести его в научно-исследовательском центре Porton Down, который по стечению обстоятельств находится в восьми километрах от Солсбери, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

"Фактически и (эмигрировавший на Запад в 90-е специалист в области химического оружия Вил) Мирзаянов заявил недавно в интервью "Голосу Америки", что у Британии это вещество есть. Все данные он им передал, так что, я думаю, британцам нужно хорошо поискать вокруг у себя", — заявил Никулин.

Тем более, по его словам, "там рядом находится такое замечательное учреждение, как Porton Down — крупнейший в Западной Европе научно-исследовательский центр, специализирующийся на различных видах химического и биологического оружия".

"Все возможности для производства (А-234) у них есть", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Porton Down в разное время обследовали бывшего президента Украины Виктора Ющенко, экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко, "и они же делают заявления по Скрипалю".

"То есть то, что они определили в течение суток, что это именно газ "Новичок" — это фактически математическое доказательство, что у них это вещество есть как минимум в качестве контрольного образца. Иначе у них на это бы ушла неделя, а то и две", — сказал эксперт.

При этом Британия отказывается передать образцы газа России, поскольку по ним можно определить его происхождение, пояснил собеседник агентства.

России невыгодно

Один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А-234, Леонид Ринк заявил, что сами британские специалисты могли без труда отравить Скрипаля, поскольку технология производства вещества доступна для профессионалов — его может без труда произвести любая химическая корпорация.

По его словам, у России "полностью отсутствует мотив" травить Скрипаля, "и это очевидно".

"Во-первых, господин Скрипаль "отработан дотла" обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до (прошедших в РФ 18 марта президентских) выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу", — сказал Ринк.

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Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в нем замешаны профессиональные российские диверсанты: такая вопиющая безграмотность "просто смешна и недопустима", считает эксперт. Это если предположить, что целью было именно убийство Скрипаля.

"И, главное, ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости", — добавил эксперт.

Виновных назначили, исполнителей не найдет

Провокация, вероятно, сделана чужими руками, и логично предположить, что исполнители уже мертвы, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ России запаса Александр Михайлов.

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Следственные действия по факту смерти Скрипаля

"Все боевые отравляющие вещества находились в России под жестким контролем. Они полностью уничтожены (что подтверждено международными наблюдателями). Но если Мирзаянов опубликовал формулу, если у англичан есть технология, то почему бы в секретных лабораториях (британской спецслужбы) МИ-6 не синтезировать это вещество и не использовать его в политических интересах Великобритании. Сами могли отравить", — сказал генерал.

По его мнению, "здесь может быть серьезная многоходовка: в оперативном плане — достаточно сложная комбинация".

"Такого рода действия выполняют не сотрудники специальных служб. Это может быть агентура из числа каких-то персонажей, которых потом не жалко будет "спалить", если они, конечно, еще живы после этой операции", — полагает Михайлов.

Он отметил, что "материалы, которые у нас были, давно уничтожены, а для одного изменника, который нам абсолютно не интересен, синтезировать это вещество — себе дороже".

По словам эксперта, мы живем в мире настолько турбулентном, что любое неосторожное движение может привести к тяжким последствиям для страны.

"Мы уже давно рассчитываем свои ходы на 20 лет вперед, потому что любые наши действия вызывают изжогу на Западе. Такое впечатление, что у Терезы Мэй кто-то из предков был в инквизиции, потому что охота на ведьм стала нормой для Великобритании. Причем единственным объектом является Российская Федерация", — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, очень показательной с точки зрения исполнения и юридической оценки является история с отравлением в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко.

"Все материалы, которые имели отношение к этому происшествию, по сути, засекречены. "Приговор" выносился исключительно на основании предположений. И здесь будет такая же история. Будут высказываться исключительно предположения. Россия уже назначена виноватой во всем. Расследование будет вестись путем формализации этого обвинения", — считает генерал.

Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после совместного чаепития с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. После смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а расследование непрозрачно.

Цель провокации с отравлением Скрипаля, считает Михайлов, очевидна.

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"Понятно, что он нам и британцам не нужен — отработанный шлак. С другой стороны, там достаточно неплохо себя чувствуют господин Суворов (бывший офицер ГРУ ГШ ВС СССР Владимир Резун, бежавший в Великобританию в 1978 году) и господин (Олег) Гордиевский (заочно приговоренный к расстрелу экс-полковник КГБ СССР, работавший на иностранные спецслужбы и в 1985 году бежавший в Британию). Уж если допустить недопустимое, то это кандидаты номер один были", — заключил генерал.

Сакральная жертва

За отравлением Скрипаля могут стоять иностранные спецслужбы или политические противники действующей власти РФ, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Скрипаль отбывал наказание в нашей тюрьме, и если бы наши спецслужбы так хотели с ним расправиться, то почему они это не сделали в России, а зачем-то передали Британии, усложнив себе работу? Скрипаль — это сакральная жертва. Вероятно, мы имеем дело с операцией спецслужб, возможно, британских, или даже это дело рук российских олигархов, которые недовольны политикой действующего президента и решили подложить ему свинью перед выборами", — считает Гончаров.

Ветеран "Альфы" утверждает, что отечественные спецслужбы отказались от практики ликвидации перебежчиков за рубежом еще в конце правления Иосифа Сталина. Эксперт также скептически отнесся к версии, что Скрипаль располагал сведениями, которые могли бы нанести ущерб России.

"Кто такой Скрипаль? Если откровенно, то, не случись этой истории, о нем бы вряд ли вспомнили не только у нас, но и в Великобритании, так как на территории королевства находятся куда более одиозные личности", — подчеркнул Гончаров.

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В 2006 году полковник запаса Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишен воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании и получил там политическое убежище спустя четыре года после того, как его помиловали и вместе с тремя другими россиянами, осужденными за государственную измену, обменяли на десять человек, которых США задержали как российских агентов-нелегалов, включая Анну Чапман.