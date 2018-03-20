До и после правды

Максим Никитченко

Как удачно совпало. 19-20 марта можно, дважды не вставая, отпраздновать годовщину сразу двух триумфов мировой демократии. Сперва, в марте 2003, демократия широко распахнула двери в Ирак. Восемь лет спустя наступила очередь Ливии. Но дело, знаете, даже не в том, что разбомбив две эти, безусловно, проблемные страны, демократизаторы выпустили на свободу не одного, не двух, а целый винный погреб джиннов. Штука в том, что вместе с раскуроченными, искореженными, вывернутыми наизнанку Ираком и Ливией обе эти авантюры оставили нам ещё наглядный пример вывернутой наизнанку логики. И правды.

Кто-то сказал (к слову, это тоже очень удачно: "кто-то" – эксперт, или согласный с ним аналитик, или какой-то "аналитический центр" где-то-там-не-поймешь-где) – так вот, "кто-то" когда-то сказал: "Разумеется, это правда. Я видел это по телевизору". После Ирака и Ливии можно забывать даже о таких логических основаниях и доказательствах. "Видеть" – это все-таки (рискну предположить) означает "схватить" более-менее четкую, внятную картинку. Вот куда-то летит ракета. Вот где-то размахивают флагами. Флаг – это флаг. Ракета – это ракета. Но после Ирака, после госсекретаря Колина Пауэлла и его "белого порошка" оказалось, что достаточно просто сказать, что у тебя есть доказательства… И, так уж и быть, показать пробирку. Всё, можно начинать.

Как быстро летит время. Казалось бы, еще вчера нужны были хоть какие-то основания. Если агрессор не хотел нападать первым, это приходилось делать за него – ну хоть одну бомбу, хоть один залп, хоть одну диверсию. Казалось бы, еще вчера практически на том же месте американский посол в ООН Эдлай Стивенсон расставлял планшеты с фотографиями советских ракет на Кубе. (Ракета – это ракета.) Все в прошлом. Достаточно показать пузырек и сказать, что у тебя имеются доказательства.

В чем дело? Нет, я не насчет того, куда ушел Стивенсон, который осенью 1962 вогнал в красную партийную краску советского ооновского постпреда Зорина. Я о том, куда подевались легендарные CNN-овские волшебные ракеты в мерцающем зеленоватом ореоле вечерних новостей? О том, что еще мы согласимся считать достаточным минимумом доказательства.

А дело здесь, думается, в том, что вместе с теми приснопамятными мерцающими ракетами из круглосуточных кабельных новостей в мир пришла штука помощнее, подальнобойнее. Кто-то говорит (опять этот всеведающий "кто-то"): "Мы живем в мире ‘постправды’". То есть правды как бы нет. То есть правдой как бы может быть все что угодно. Любой кусочек реальности. Любой фактик. Любая игра воображения. Ошибочка, господа хорошие. Кто сказал, что "все что угодно"? Давайте наконец призовем этого "кого-то" к ответу.

Почти одновременно с теми давними, времен "Бури в пустыни", ракетами в мир вошла не только кривляющаяся постправда, "после-правда", но и ее сестра – "до-правда". Смотрящая на нас немигающими глазами, словно фотография с режимного пропуска, с загранпаспорта. Чтобы лоб ничего не закрывало, чтобы уши были видны. Без вариантов. С "постправдой" ни в чем нельзя быть уверенным до конца (и даже после). "До-правда" не оставляет места для колебаний: все ясно сразу, и даже немножечко авансом, априори, до начала. Такой уверенный, глядящий нам прямо в мозг спойлер.

14 марта приходит новость об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Новость? Практически готовые выводы следствия, добровольное и подписанное признание организаторов и исполнителей – и судебный приговор, разумеется. "До-правда" в действии. Определяем, кто "всегда прав". Определено, готово. Определяем, кто "всегда неправ". Сделано. Совмещаем, смешиваем, складываем, как частички нехитрого пазла. Игрушечный пластиковый пазл всегда складывается в один и тот же рисунок. "До-правда" всегда указывает в одну и ту же сторону.

Разве может Великобритания, разве может лично госпожа британский премьер ошибаться, заблуждаться или… кхм… врать? Страна одного из самых старых парламентов мира (и уж точно – самого узнаваемого в Европе). Черчилль. "Оскар" Гэри Олдмену. И речь Терезы Мэй в том же самом "оскароносном" зале парламентских заседаний. Нет, здесь сразу все ясно. Задолго до.

"Постправда" так или иначе еще нуждается в каких-то точках опоры, даже если она придумывает их сама. И знаете, вот это ее, "постправды" старательное сочинение собственной версии событий, эти ее упражнения в аппликации, в склеивании коллажей – они не могут не располагать к себе, не могут не выделяться на фоне того, что проделывает с нами "до-правда". Никаких вам аппликаций, коллажей. Все сами. По имеющемуся образцу. Правда do-it-yourself.

Сами отслеживаете информацию. Сами отбираете факты по шаблону. Решительно отсеиваете все, что в шаблон не втискивается. Англия права потому, что это Англия. Россия отравила Скрипаля – именно фирменным, made in the USSR, "Новичком" – просто потому, что это Россия, "империя зла", Путин, выборы 18 марта и всё такое. Окажется, что версия изменилась? Что это уже и не "Новичок" вовсе, что, может быть, и не газ вовсе, а порошок (опять порошок) – ну и что с того? Разве мы стали меньше любить Англию? Разве? Разве мы не готовы простить ей некоторые ее старческие чудачества вроде ирландской "Гилфордской четверки", получившей пожизненное и отсидевшей "пятнашку" за теракты, которых она не совершала?

Разве неоготическая громада Парламента на берегу Темзы теряет свое архитектурное и историческое величие оттого, что в том старом "гилфордском" деле не было ни внятных доказательств, ни… Ничего там не было. А внесудебные ликвидации боевиков ИРА? А замятое расследование "комиссии Столкера" по этому поводу? А запоздалые "прозрения" Тони Блэра об истинном значении Иракской войны? Едва ли все это сможет отвернуть стрелку "до-правды", твердо указывающую куда надо. Просто потому, что это неправильные факты. Несортовые. Не вписывающиеся в архитектурный ансамбль Вестминстерского дворца.

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Дворец, к слову, при всей своей открыточной безусловности, немного вычурен. Впрочем, это дело вкуса. "До-правда" – нет, тут никакой вкусовщины. Любой цвет, при условии, что он черно-белый.