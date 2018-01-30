Стали известны последствия американского "огня по своим" в Ираке

На кадрах видны несколько автомобилей со следами пожаров и пробоинами от пуль. Пострадавших в результате обстрела перенесли в находящееся неподалеку здание, где им оказали медицинскую помощь.

"Требуем от американцев покинуть страну за то, что они ходят по крови детей и мирных граждан", — говорит один из свидетелей трагедии на видео Ruptly.

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По словам очевидцев, жертвами обстрела стали по меньшей мере восемь человек, среди которых были как полицейские, так и гражданские лица.

Инцидент произошел в минувшую субботу в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Американские пилоты, возвращаясь после спецоперации по поимке террориста, атаковали колонну с "вооруженными людьми". СМИ сообщили, что под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом одного из племен. Американская сторона объяснила ошибку тем, что местонахождение колонны "не было заранее согласовано". Объединенное командование поручило провести расследование.