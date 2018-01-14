В Ливии освободили из плена украинского врача

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Украинского врача, который работал в Ливии и был похищен боевиками, освободили, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Врач работал по частному контракту в городе Себга, его похитили боевики одной из вооруженных группировок несколько дней назад.

Он был освобожден 13 января.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", — говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз настойчиво призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование подобных вопросов дипломатическим путем является крайне проблематичным в этой стране.

Ранее МИД призвал украинцев не ездить в Египет.