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    В Ливии освободили из плена украинского врача

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    Освобождение врача произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен, сообщает МИД Украины.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Украинского врача, который работал в Ливии и был похищен боевиками, освободили, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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    Врач работал по частному контракту в городе Себга, его похитили боевики одной из вооруженных группировок несколько дней назад.

    Он был освобожден 13 января.

    "Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутыми украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", — говорится в сообщении.

    Посольство Украины в очередной раз настойчиво призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку урегулирование подобных вопросов дипломатическим путем является крайне проблематичным в этой стране.

    Ранее МИД призвал украинцев не ездить в Египет.

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