В России спецслужбы застрелили террористов, которые перевозили бомбу

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с места нейтрализации преступников, пытавшихся устроить теракт в Саратовской области.

По сообщению российской спецслужбы, 11 марта предотвращен теракт в Саратовской области, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки. При попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

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При осмотре места происшествия были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

На кадрах видеозаписи продолжительностью 1 минута 33 секунды запечатлены тела двух предполагаемых террористов, вооруженных пистолетами, работающие на месте сотрудники ФСБ и, предположительно, самодельное взрывное устройство.

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