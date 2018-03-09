Порошенко: Рубан готовил массовые теракты

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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявляет, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки.

Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, фрагмент которой опубликован на официальной странице президента в Facebook.

"Заслушал доклад Главы СБУ Василия Грицака по поводу задержания Владимира Рубана. Благодаря принятым Службой мерами удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые имели быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины. Благодарен офицерам-оперативникам за блистательное исполнение операции", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.