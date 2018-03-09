наверх
09.03.201821:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко: Рубан готовил массовые теракты

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (581)

    (обновлено: )1509031
    Глава государства Петр Порошенко убежден, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки.
    Петр Порошенко
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявляет, что задержанный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан готовил массовые террористические атаки.

    Об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Василием Грицаком, фрагмент которой опубликован на официальной странице президента в Facebook.

    "Заслушал доклад Главы СБУ Василия Грицака по поводу задержания Владимира Рубана. Благодаря принятым Службой мерами удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые имели быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины. Благодарен офицерам-оперативникам за блистательное исполнение операции", — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.

    Смотрите также: Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.

    Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине