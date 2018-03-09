Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла в суд, где избиралась мера пресечения главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану по подозрению в подготовке терактов, сообщило интернет-издание LB.ua.
"Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь", — сообщает издание.
На вопрос, который был задан Савченко перед вынесением вердикта, готова ли она взять Рубана на поруки, она ответила: "Конечно была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".
Ранее сообщалось о задержании Рубана с якобы большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.
Украинский волонтер Мирослав Гай связал Рубана с ФСБ России. По его словам, задержанный внедрял в Украину агентов российских спецслужб под видом пленных.
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Владимир Рубан известен как посредник Киева по обмену пленными с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, работавший с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года.
Днем, 9 марта, суд Киева арестовал его на 2 месяца.