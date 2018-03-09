Суд в Киеве арестовал Рубана

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов в Украине.

"(Избрать — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога… срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней", — сказал председательствующий судья.

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.