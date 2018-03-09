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    Киев

    Суд в Киеве арестовал Рубана

    (обновлено: )39105
    Суд избрал меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога.
    Суд над Владимиром Рубаном
    pravda.com.ua/

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов в Украине.

    Владимир Рубан в суде Киева
    Канал Страна" на Youtube
    Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    "(Избрать — ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога… срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней", — сказал председательствующий судья.

    В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ. 

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