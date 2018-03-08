Луценко о задержании Рубана: никаких освобождений не будет

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрия Луценко подтвердил задержание в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Ранее в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

"Он (Рубан — Ред.) давно был под колпаком у СБУ. Сейчас его попытаются отмазать… В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, что бы его отпустили. Чтобы испугались дискредитации Президента и не посадили. Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать — кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и если кроты в администрации Президента!" — прокомментировал волонтер Мирослав Гай.

В то же время пост Гая прокомментировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: "Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание!".

Facebook Мирослава Гая Комментария Юрия Луценко о задержании Владимира Рубана

Ранее сообщалось, что Рубан был задержан с внушительным арсеналом оружия, спрятанном в мебели. Имеет ли Рубан отношение к оружия, пока не уточняется.