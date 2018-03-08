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    Общество

    Луценко о задержании Рубана: никаких освобождений не будет

    (обновлено: )31421
    В четверг вечером в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрия Луценко подтвердил задержание в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. 

    Владимир Рубан и Надежда Савченко в колонии в Макеевке
    Facebook Надежды Савченко
    Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

    Ранее в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. 

    "Он (Рубан — Ред.) давно был под колпаком у СБУ. Сейчас его попытаются отмазать… В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, что бы его отпустили. Чтобы испугались дискредитации Президента и не посадили. Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать — кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и если кроты в администрации Президента!" — прокомментировал волонтер Мирослав Гай. 

    В то же время пост Гая прокомментировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: "Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание!". 

    Facebook Мирослава Гая
    Комментария Юрия Луценко о задержании Владимира Рубана

    Ранее сообщалось, что Рубан был задержан с внушительным арсеналом оружия, спрятанном в мебели. Имеет ли Рубан отношение к оружия, пока не уточняется. 

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