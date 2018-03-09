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    Появилось видео выступления Рубана в суде в Киеве

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (577)

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    На заседании в Шевченковском суде Киева переговорщик из АТО Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения.
    Канал Страна" на Youtube

    "Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения", — заверил он, передает "Страна".

    "Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр". Он хотел перейти на сторону "ДНР" и назад. Я был у него водителем. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов", — отметил он. 

    По словам Рубана, он проходил через военный блок-пост у Мирного в Донецкой области.

    "Я должен был перевезти товар на ту сторону и оттуда забрать мебель. Что я и сделал. Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили". 

    Рубан утверждает, что это с самого начала была "подстава". 

    Смотрите также: СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном

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