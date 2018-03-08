В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан задержан на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе с большим арсеналом оружия, сообщил заместитель министра по вопросам временной оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, был скрыт в мебели", — написал Тука на своей странице в Facebook.

Facebook Георгия Туки Комментарий Георгия Туки о задержании Владимира Рубана

Больше о задержании Рубана сообщила известная волонтер Гайдэ Ризаева.

"Ай да Рубан!)) Ай да "генерал"!) Многим известный в своей изумительной способности присваивать себе звания "генерала-обменщика", ""героя-освободителя" Рубан Володя (он же Гарбузюк) "залетел" под возможность пополнить "обменный фонд Украины"… он был задержан недавно в Майорске нашими спецслужбами… на совести данного "Не знаю как его назвать" сотни сданных в Плен по "красивой и продуманной ФСБ" схеме наших ребят… сотни искалеченных судеб и смертей, смерть моего отца и моего ребёнка, которому от избиений в плену так и не дали появиться на свет… "Схемки и темки" данного человека зачастую были успешными. Но, сколько веревочке не виться-конец всё- равно будет. И с этим "концом" столкнутся все, кто в этой антиукраинской схеме… так что "готовьтесь ещё 3 мальчика и 2 сестрички-героини")!!! я думаю что обменяем мы вас достойно 1/30, как минимум)) Информация предоставлена с достоверных источников спецслужб Украины", — написала она на своей странице в Facebook.

В то же время интернет-издание "Страна.ua" также пишет о задержании Рубана, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Они (источники — Ред.) передали редакции фотографию (см. выше) Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя "Офицерского корпуса" "взяли" на линии разграничения с т.н. "ДНР" — в одном из пунктов пропуска Донецкой области… В настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО. Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось", — пишет издание.

Волонтер и офицер запаса Мирослав Гай уточнил, что Рубан был задержан на КПВВ в Майрске утром в субботу, 8 марта.

"… доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину. Он был задержан в 9.15 на пункте Майорск пограничниками. По последней информации, преступника передали в СБУ", — написал Гай на своей странице в Facebook.

Facebook Мирослава Гая Комментарий Мирослава Гая по поводу задержания Владимира Рубана

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса.