КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, сказано на сайте суда.

В сообщение указано, что Рубана подозревают "по " ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 ч.1 ст. 263 УК Украины".

Как сообщает корреспондент УП из суда, в зал Рубана завели около 12:00.

pravda.com.ua В Киеве избирают меру пресечения Рубану

Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.