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    В Киеве избирают меру пресечения Рубану

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (577)

    (обновлено: )37104
    Как пишут СМИ, в зал суда Рубана завели около 12:00. Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет.
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, сказано на сайте суда.

    В сообщение указано, что Рубана подозревают "по " ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 ч.1 ст. 263 УК Украины".

    Как сообщает корреспондент УП из суда, в зал Рубана завели около 12:00. 

    pravda.com.ua
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану

    Никаких комментариев со стороны обвинения или стороне защиты пока нет. 

    В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ. 

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