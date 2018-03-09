Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 8 марта, в Киеве и Ужгороде состоялся марш настоящих "Нацдружин" по окончании которого неизвестные напали на участниц. Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой. Порошенко заявил, что российский "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда. В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан. Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравления с Международным женским днем, глава государства отметил, что благодаря женщинам украинцев ждут победы. "Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин"

В центре Киева в четверг, 8 марта на Майдане Незалежности прошел женский марш "Oh my March! МАТИ вибір", несколько десятков женщин намерены пройти по центру столицы. Организаторы заявили, что их шествие — это марш "Марш справжніх національних дружин".

В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"

После окончания марша за права женщин в Киеве неизвестные напали на участников акции. Как сообщает организатор акции Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция, пишет "Громадское".

В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин

В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.

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Вятрович: в Киеве осквернили выставку с фото Петлюры и Коновальца

Неизвестные осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921" в центре Киева, сообщил в четверг директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.

Порошенко: транзит газа через Украину — не благотворительность

Российский "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда, заявил президент Петр Порошенко.

"Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — цитирует президента "Укринформ".

Одновременно он подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение так же, как это должен сделать Европейский Союз.

Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ

Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ, говорится в распространенном пресс-службой объединения "Свобода" релизе.

Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали

Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".

На видео, опубликованном в Facebook, один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета.

Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске

В четверг два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", — говорится в сообщении.

В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан задержан на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе с большим арсеналом оружия, сообщил заместитель министра по вопросам временной оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, был скрыт в мебели", — написал Тука на своей странице в Facebook.

В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик

В четверг, 8 марта, на национальной автодороге №28 в Бирче Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства в Польше автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика, сообщает издание nowiny24.pl.

В микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли сразу же. Еще четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.