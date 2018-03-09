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    Аналитика и комментарии

    Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана

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    Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    В четверг, 8 марта, в Киеве и Ужгороде состоялся марш настоящих "Нацдружин" по окончании которого  неизвестные напали на участниц. Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой. Порошенко заявил, что российский "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда. В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан. Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой

    8 марта в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich
    Практичное 8 марта: бизнес рассчитывал на большее

    Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравления с Международным женским днем, глава государства отметил, что благодаря женщинам украинцев ждут победы. "Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин"

    В центре Киева в четверг, 8 марта на Майдане Незалежности прошел женский марш "Oh my March! МАТИ вибір", несколько десятков женщин намерены пройти по центру столицы. Организаторы заявили, что их шествие — это марш "Марш справжніх національних дружин".

    В Киеве напали на манифестанток марша "Хватит терпеть!"

    После окончания марша за права женщин в Киеве неизвестные напали на участников акции. Как сообщает организатор акции Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле здания КГГА, где и закончилась акция, пишет "Громадское".

    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин

    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве

    В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.

    Смотрите также: В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин

    Вятрович: в Киеве осквернили выставку с фото Петлюры и Коновальца

    Неизвестные осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921" в центре Киева, сообщил в четверг директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

    "Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.

    Порошенко: транзит газа через Украину — не благотворительность

    Российский "Газпром" должен осуществлять транзит газа через Украину по решению суда, заявил президент Петр Порошенко. 

    "Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины, это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка", — цитирует президента "Укринформ". 

    Одновременно он подчеркнул, что Украина будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свое энергоснабжение так же, как это должен сделать Европейский Союз.

    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ

    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ, говорится в распространенном пресс-службой объединения "Свобода" релизе.

    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали

    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Facebppk Движения освобождения Винницы
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали

    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница". 

    На видео, опубликованном в Facebook, один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета.

    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске

    В четверг два бойца ВСУ устроили стрельбу в городе Славянск, сообщает пресс-центр штаба АТО. 

    "В городе Славянск Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", — говорится в сообщении.

    В Донбассе задержан "генерал-переговорщик" Владимир Рубан

    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов

    Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан задержан на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе с большим арсеналом оружия, сообщил заместитель министра по вопросам временной оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. 

     "На КПВВ задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, был скрыт в мебели", — написал Тука на своей странице в Facebook.

    В Польше авто с украинскими заробитчанами попало под грузовик

    В четверг, 8 марта, на национальной автодороге №28 в Бирче Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства в Польше автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и попал под колеса грузовика, сообщает издание nowiny24.pl.

    В микроавтобусе было шесть украинцев. Водитель и пассажир погибли сразу же. Еще четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Одного из них, в тяжелом состоянии, транспортировали вертолетом спасательной службы.

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