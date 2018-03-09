Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Как сообщается, Рубан был задержан на КПВВ "Майорск" при попытке провести на контролируемую Украиной территорию большой арсенал оружия и боеприпасов.

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По некоторым данным, задержание производили сотрудники СБУ, однако на данный момент какой-либо информации по ситуации с "генералом-переговорщиком" от спецслужбы не поступало. Имеет ли Рубан отношение к оружию, изъятому на КПВВ, неизвестно.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.