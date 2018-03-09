наверх
09.03.201805:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (570)

    (обновлено: )234
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ "Майорск" в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ "Майорск" в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ "Майорск" в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ "Майорск" в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Страна

    Рекомендуем

    В Киеве прошел марш за права человекаМарш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве17:43 08.03.2018
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в УжгородеВ Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин15:12 08.03.2018
    В Киеве 8 марта прошел женский маршВ Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин"13:32 08.03.2018
    В Киеве обстреляли из гранатомета ресторан ЛеоВзорванный ресторан в Киеве: фото с места событий11:25 08.03.2018
    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествияКровавая резня в спокойной Вене05:20 08.03.2018
    Знаменитые гонки на собачьих упряжкахНа Аляске проходят знаменитые гонки с собаками16:44 07.03.2018
    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбуСерьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой15:28 07.03.2018
    Юлия УшаковаЧемпионка мира по бодифитнесу показала красоту тела14:28 07.03.2018
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезыВ Париже Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы13:55 07.03.2018
    Все фотоленты
    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ "Майорск" в Донецкой области

    В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном

    Как сообщается, Рубан был задержан на КПВВ "Майорск" при попытке провести на контролируемую Украиной территорию большой арсенал оружия и боеприпасов. 

    Смотрите также: Савченко и Рубан в Макеевской колонии: встреча с пленными

    По некоторым данным, задержание производили сотрудники СБУ, однако на данный момент какой-либо информации по ситуации с "генералом-переговорщиком" от спецслужбы не поступало. Имеет ли Рубан отношение к оружию, изъятому на КПВВ, неизвестно. 

    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ. 

    Ссылки по теме:
    Теги: