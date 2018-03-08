Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве

В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия "Хватит терпеть!".

Кроме того, состоялся "кастрюльный" марш против гендерного неравенства. Участницы акции били в кастрюли и скандировали: "Свобода, равенство, женская солидарность", "Цветы — клумбам, права — женщинам!"

На митинг пришли и женщины, не одобряющие, по их словам, феминизм. Они заявили, что их права никем не нарушаются, и призвали феминисток блюсти традиции и "вернуться в семью".

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На Михайловской площади в Киеве собрались участницы митинга, выступающие против феминизма.

В руках у противниц феминизма соответствующие плакаты: "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".

Участницы — около 20 человек — находятся на площади, где к 13:00 также собрались участницы другого марша — "Хватит терпеть", которые требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

За порядком следили около сотни сотрудников полиции.