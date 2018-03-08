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    Фотоленты

    Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве

    (обновлено: )17521
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко
    В Киеве прошел марш за права человека
    В Киеве прошел марш за права человека
    РИА Новости Украина Фото Евгения Котенко

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    В Киеве прошел марш за права человека

    В Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия "Хватит терпеть!". 

    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
    0312
    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин

    Кроме того, состоялся "кастрюльный" марш против гендерного неравенства. Участницы акции били в кастрюли и скандировали: "Свобода, равенство, женская солидарность", "Цветы — клумбам, права — женщинам!"

    На митинг пришли и женщины, не одобряющие, по их словам, феминизм. Они заявили, что их права никем не нарушаются, и призвали феминисток блюсти традиции и "вернуться в семью".

    Читайте также: "Давай вместе мыть посуду!". Как Украина отметила 8 марта

    На Михайловской площади в Киеве собрались участницы митинга, выступающие против феминизма.

    В руках у противниц феминизма соответствующие плакаты: "Долой феминизм", "Женщины против феминизма", "Феминизм унижает женщин".

    Участницы — около 20 человек  — находятся на площади, где к 13:00 также собрались участницы другого марша — "Хватит терпеть", которые требуют ратифицировать конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. 

     За порядком следили около сотни сотрудников полиции.

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