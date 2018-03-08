В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин"

В центре Киева в четверг, 8 марта на Майдане Незалежности прошел женский марш "Oh my March! МАТИ вибір", несколько десятков женщин намерены пройти по центру столицы.

Организаторы заявили, что их шествие — это марш "Марш справжніх національних дружин".

Среди лозунгов участников мероприятия — "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір" (иметь выбор), "МАТИ можливості" (иметь возможности), "Мы — настоящие Национальные Дружины", "Хочу рожать детей, а не военных", "Дорогенька, я твій През", "Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист".

Напомним, что власти столицы решили перекрыть центральные улицы в Международный женский день в связи с проведением ряда мероприятий.

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