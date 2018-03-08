Практичное 8 марта: бизнес рассчитывал на большее

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Живой цветок вместо букета

Большая часть мужчин проигнорировала официальную пропаганду украинских властей о том, что 8 марта — советский праздник, поэтому праздновать его негоже. Пока празднование 8 марта не отменили и он остается выходным днем, хотя глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович уже внес законопроект о лишении его статуса выходного. Несмотря на это, мужчины продолжают скупать цветы для своих прекрасных половин, и цветочный бизнес не особо просел по сравнению с прошлыми годами.

РИА Новости Украина Сергей Чигирь Цветы продают прямо с земли

Подорожание доллара, рост затрат на выращивание цветов и непомерные аппетиты продавцов вносят свои коррективы. Цветы 8 марта стоят на 50% дороже, чем в предыдущие дни. Если 7 марта за невзрачный букетик из 7 тюльпанов просили 100-150 грн, то уже 8 марта его отдавали за 200-250 грн. Экономные мужчины пытались запастись цветами за день до праздника. Импортные цветы серьезно подорожали (от 500 грн за букет) из-за роста курса доллара, поэтому большим спросом не пользуются. Лучше всего раскупают розы (20-50 грн за штуку), тюльпан и ирис (25-35 грн).

Читайте также: Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы

Также хорошо продаются живые цветы. Практичные покупатели считают, что лучше дарить растения, которые долго будут украшать дом и радовать дам. Горшок с бегониями 7 марта стоил 250 грн, однако уже 8 марта — 300-350 грн. Цена на живые цветы не сильно отличается от букета, зато, по мнению мужчин, такая покупка выглядит практичней. Продавцы поняли рост спроса на подобные цветы и наперебой предлагают разные цветы, горшки и рассаду.

РИА Новости Украина Сергей Чигирь Корзинка с цветами

Подарки стали практичней

О практичности подарков свидетельствуют и данные сети электронной техники MOYO.ua. По данным компании, спрос на смартфоны накануне праздника вырос лишь на 20%, а вот на кухонную утварь — почти на 60%. При этом, наибольшим спросом пользуются фитнес-браслеты. Спрос на них них вырос на 300%. На втором месте по популярности — внешний аккумулятор (powerbank). Спрос на него вырос почти на 60%. На третьем месте — наушники. Их стали покупать на 40% чаще.

Традиционно вырос спрос на утюжки для волос, фены, эпиляторы и мелкую бытовую технику, в особенности блендеры.

Также мужчины стараются прикупить своим женщинам весеннюю обувь и средства по уходу за телом, что еще раз свидетельствует о практичности покупателей. По данным Prom.ua, украинцы тратят в этот день около 500 грн на покупки набора за уходом за телом. Далее идут чехлы для смартфонов — 160 грн. На декоративную косметику тратят около 417 грн. Пятерку самых ходовых товаров замыкает бижутерия, причем средний чек тут самый большой — 776 грн. (чаще ее заказывают комплектами).

Покупки товаров для весенне-летнего сезона (женские куртки, сумки, кроссовки) в этот день (7-8 марта) растут в 1,5-3 раза.

Очень популярным товаром, как оказалось, стали наборы для вышивки и заготовки картин "по номерам". На их покупку потратили 400 грн.

РИА Новости Украина Сергей Чигирь Хэнд-мэйд пользуется спросом

Активно продается продукция "хэнд-мейд" — товары для красоты и творчества (украшения, изделия из кожи и натуральной косметики). Я сам приобрел у продавщицы на Контрактовой площади мыло ручной работы. Девушка просила за твое творение (2 кусочка мыла) 100 грн, сторговались на 85.

Клиенты стали экономней

В целом, какого-то серьезного ажиотажа 8 марта в Киеве не наблюдалось. Много жителей горда воспользовалось 4 днями выходных для того, чтобы уехать в путешествие. Гостиницы Одессы и Львова в этот день подняли расценки на проживания на 40-50%. Правда, путешествие по Украине активно подпортила погода. Однако биометрический паспорт открыл многим возможность поехать на пару дней в соседние европейские страны — Венгрию, Польщу, Турцию.

Читайте также: Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы

На удивление, рестораны оказались в этот день заполнены не полностью. Во-первых, из города уехало много людей, во-вторых, украинцы предпочли праздновать 8 марта дома. Поэтому столичные рестораны и увеселительные заведения сегодня вряд ли много заработают. Зато неплохо заработают службы доставки еды на дом.

В целом, украинцы еще раз показали, что не собирают отказывается от празднования 8 марта, однако предпочитают относится к нему без пафоса и пиетета. Подарки и развлечения выбирают самые практичные. Содрать большой куш предпринимателям в этом году, скорее всего, не удастся.