Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" намерены блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ, говорится в распространенном пресс-службой объединения "Свобода" релизе.

По мнению националистов, проводить выборы "в четвертую годовщину аннексии Крыма" недопустимо, поэтому они "намерены не допустить на Украине голосования" на выборах президента РФ. Националисты обещают заблокировать здания дипучреждений РФ и устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки.

В начале февраля посольство РФ в Украине проинформировало МИД страны о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове на выборах президента России 18 марта и попросило обеспечить меры безопасности. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с голосованием россиян в Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма.

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Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").