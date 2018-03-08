Вятрович: в Киеве осквернили выставку с фото Петлюры и Коновальца

Фото Facebook Владимира Вятровича

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921" в центре Киева, сообщил в четверг директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.

Фото Facebook Владимира Вятровича Оскверненная выставка "Украинская революция 1917-1921"

Вятрович опубликовал фотографии выставки, экспонаты которой вандалы раскрасили красной краской. Члену Украинской Центральной рады, педагогу Софии Русовой вандалы пририсовали усы. Командиру Корпуса Сичовых стрельцов Евгению Коновальцу — кровавые слезы.

Фото Facebook Владимира Вятровича Оскверненная выставка "Украинская революция 1917-1921", потрет Евгения Коновальца

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.