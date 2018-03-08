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    Общество

    Вятрович: в Киеве осквернили выставку с фото Петлюры и Коновальца

    (обновлено: )482170
    По словам директора Института национальной памяти, акт вандализма совершен в ночь на 8 марта. Выставка была размещена на Крещатике возле здания Главпочтамта с ноября 2017 года.
    Оскверненная выставка Украинская революция 1917-1921, потрет Симона Петлюры
    Фото Facebook Владимира Вятровича

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921" в центре Киева, сообщил в четверг директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

    "Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", — сообщил Вятрович на своей странице в Facebook.

    Фото Facebook Владимира Вятровича
    Оскверненная выставка "Украинская революция 1917-1921"

    Вятрович опубликовал фотографии выставки, экспонаты которой вандалы раскрасили красной краской. Члену Украинской Центральной рады, педагогу Софии Русовой вандалы пририсовали усы. Командиру Корпуса Сичовых стрельцов Евгению Коновальцу — кровавые слезы.

    Фото Facebook Владимира Вятровича
    Оскверненная выставка "Украинская революция 1917-1921", потрет Евгения Коновальца

    Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия на Майдане Незалежности выставки проектов мемориала Героев Небесной сотни.

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