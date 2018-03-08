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    Политика

    Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой

    (обновлено: )111304
    Для поздравительного поста на странице Петра Порошенко в Facebook была выбрана фотография девушки в военной форме с щенком хаски на руках. Премьер-министр Гройсман опубликовал видеоряд из своих фотографий вместе с женщинами.
    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравления с Международным женским днем, глава государства отметил, что благодаря женщинам украинцев ждут победы.

    "Женщина – символ всего лучшего в нашей жизни: доброты и любви, радости и тепла. Благодаря таким женщинам, которые есть в Украине, и ради них, мы безусловно одержим победу над врагом!", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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    В качестве иллюстрации президент выбрал фотографию девушки в военной форме с щенком хаски на руках.

    Петр Порошенко поздравил с 8 марта фотографией девушки в форме и собакой

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также опубликовал поздравления с 8 марта: "Кажется, это банальные вещи, но какими бы жизненными путями не ходили мы, мужчины, в конце концов убеждаемся: мамины слова — самые важные, объятия любимого — самые желанные, улыбка дочери — самая светлая. Спасибо Вам, наши дорогие. С праздником Вас!", — говорится в посте Гройсмана на Facebook, которое сопровождается видео-рядом из фотографий премьера вместе с женщинами во врем рабочих поездок.

    Напомним, что утром 8 марта в Киеве перекрыто автомобильное движение по Крещатику из-за проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли". Также в столице пройдут два марша, посвященные защите прав женщин.

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