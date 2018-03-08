Руслан Бортник пожелал, чтобы ничего не омрачало праздник 8 марта

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поздравил украинок с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю с 8 марта. Желаю, чтобы вы всегда были любимыми, красивыми, богатыми, счастливыми, чтобы вас всегда радовали мужья и дети, чтобы вы всегда чувствовали себя женщинами. Со своей стороны обещаю, что мы всегда будем себя вести, как мужчины и создавать вам все условия. Хочу, чтобы ничего не омрачало вашего праздника", — пожелал Бортник женщинам в праздничный день.

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