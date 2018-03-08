8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

Согласно социологического исследования КМИС, большинство украинских мужчин дарит любимым женщинам 8 Марта цветы (32% опрошенных).

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Романтическую поездку дарят 7%, парфюмерию — 6%, столько же — ювелирные украшения. Выбор в польщу романтического ужина делают 5 процентов мужчина, а ограничиваются добрым словом и заботой — 6 процентов.

При этом женщины хотели бы получать в подарок цветы (25%), украшения (8%), отправится в поездку (7%), парфюмерию — 6 процентов. Три процента опрошенных украинок предпочли бы получить 8 марта деньги.

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