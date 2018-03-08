наверх
08.03.201810:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

    (обновлено: )21401
    КМИС провел опрос, результаты которого показали, что лишь 25 процентов женщин хотели бы получить в подарок цветы в Международный женский день. Тем не менее, около трети мужчин ограничиваются букетом.
    8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины
    РИА Новости Украина

    Согласно социологического исследования КМИС, большинство украинских мужчин дарит любимым женщинам 8 Марта цветы (32% опрошенных).

    Читайте также: 8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях

    Романтическую поездку дарят 7%, парфюмерию — 6%, столько же — ювелирные украшения. Выбор в польщу романтического ужина делают 5 процентов мужчина, а ограничиваются добрым словом и заботой — 6 процентов.

    При этом женщины хотели бы получать в подарок цветы (25%), украшения (8%), отправится в поездку (7%), парфюмерию — 6 процентов. Три процента опрошенных украинок предпочли бы получить 8 марта деньги.

    Читайте также: Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие