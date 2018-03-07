О чем говорят мужчины накануне 8 Марта - пресс-конференция

В среду, 7 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "О чем говорят мужчины накануне 8 Марта".

Владимир Быстряков. Умеет очень вкусно готовить, — утверждают его друзья. Капризен. Не любит моду, стадное чувство и календарные праздники со всенародными гуляниями. А еще Владимир Юрьевич — остряк, шоумен, соведущий телеклуба любителей анекдотов "Золотой гусь". И — автор "Баек от Вовчика": о смешных случаях из жизни, забавных фактах, комичных казусах и совершенно невероятных ситуациях, приключившихся с ним и его многочисленными друзьями.

Илья Ноябрев. Телеведущий, конферансье, автор телевизионных проектов, актер, сценарист, режиссер, телепродюсер. Главный редактор юмористического журнала "Золотой гусь". Его книга "Киевская кухня" посвящена кулинарии. Но не только. Как говорит автор, все самое вкусное и полезное связано с какими-то занятными эпизодами его жизни. Так почему бы и не припомнить все самое яркое? И припоминает это "самое яркое", Илья Яковлевич невероятно колоритно, "со смаком" рассказывает истории из детства, из жизни своих друзей, родителей и знакомых, из жизни Киева, где всегда умели вкусно готовить и радоваться жизни.

Владимир Ямненко. Большая часть зрителей знает его по знаменитому телевизионному шоу "Золотой гусь". Также Владимир Петрович пишет сценарии и снимает фильмы — "Сценарии для взрослых дальтоников", "Катарсис". А еще — увлекается рыбной ловлей, которую считает основным занятием в жизни. Действительно, не каждому удается выловить сазана весом 9 кг и сома в 37 кило!

Гости пресс-конференции:

Владимир Быстряков, композитор, телеведущий, общественный деятель, заслуженный артист Украины

Илья Ноябрев, сценарист, режиссер, продюсер, автор телевизионных проектов "Золотой гусь", "Я — памятник себе…", "Остров невезения" и др.

Владимир Ямненко, актер, режиссер, сценарист

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 07 марта в 13.00

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