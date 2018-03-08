Вопреки Вятровичу и Ко. Как украинцы празднуют 8 Марта

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Ежегодно 8 Марта весь мир отмечает Международный женский день. Одни украинцы в этот день засыпают женщин цветами, а другие не признают праздник из-за истории его возникновения.

Изначально этот праздник появился не как день почитания "прекрасного пола". История Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-Йорк. Уставшие от неравноправия и тяжелых условий работы, женщины требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия. Демонстрацию быстро разогнали, но шума наделать она успела. Идею праздника подала немецкая социал-демократка Клара Цеткин, которая требовала равенства женщин и мужчин в политических, экономических и социальных правах.

Вятрович — не указ

8 марта в Украине до сих пор является официальным выходным, что чрезвычайно раздражает некоторых рьяных декоммунизаторов. Но когда в прошлом году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что подготовил проект закона, который должен избавить от советских праздников, в частности, от 8 Марта, это это вызвало бурю негодования в стране.

Социологические компании бросились проводить опросы и выяснили, что почти половина населения Украины считают 8 марта поводом сделать приятное близким женщинам, а праздновать были намерены 82% украинцев. Только около 10% украинцев считали Международный женский день пережитком советского прошлого.

Нужно признать, что Вятрович не угомонился, и продолжает настаивать на том, чтобы Международный женский день 8 марта превратится в День борьбы за права женщин, который будут отмечать без выходного

"Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором".

Супрун — против, Кличко — за

Из украинских випов солидарность с Вятровичем высказала только гражданка США Ульяна Супрун, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения. На своей странице в Facebook Супрун заявила, что не празднует 8 марта, поэтому предупредила, чтобы ее не поздравляли в этот день и не дарили подарков. Украинцы из-за демарша Супрун не расстроились и предлагают ей вместе с Вятровичем праздновать свой праздник — День дурака, 1 апреля, и именно тогда получать поздравления.

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Мэр Киева Виталий Кличко решил не изменять традиции и поздравил женщин с праздником весны, разместив на своей странице в Facebook видео-ролик. С охапкой цветов в руках Кличко признался всем женщинам в любви.

Самые желанные подарки

И в этом мэр угадал, поскольку, согласно результатам свежего опроса Киевского международного института социологии в ТОП-6 подарков, которые хотели бы получить женщины, стоят цветы. На втором месте — ювелирное украшение, за ними следуют романтическое путешествие, забота и внимание, туалетная вода или духи и косметика, и только потом — деньги. Как обычно, желание женщин и планы мужчин совпадают.

Накануне праздника киевские мужчины так усердно выбирали подарки, что столица два дня стояла в вечерних пробках.

Цветы в Киеве 7 марта, когда женщин поздравляют коллеги, существенно в цене не прибавили, даже наоборот. Если за один тюльпан 5-6 марта просили 25 гривен, то уже 7-го можно было купить тюльпаны по 20 грн за штуку. Накануне праздника в интеренете была масса предложений купить голландские тюльпаны оптом к 8 Марта. Самая выгодная цена — во Львове, где можно предлагали купить тюльпаны по 9 гривен, самое дорогое в Киеве — 14 гривен за цветочек. А вот цветы мимозы из Грузии оптом продавались на вес по цене 300 грн за 1 кг. Вот только мимоза, столь популярная в советские времена, нынче у украинских женщин и мужчин не в чести.

Поскольку официально праздник никто не отменял, украинские СМИ предлагают собранные ими лучшие поздравления и открытки к 8 Марта, чтобы мужчины не забыли поздравить с приходом весны жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег.

Концертная программа

В Киеве к Международному женскому дню приурочили эксклюзивный большой 3-хчасовой концерт легендарных итальянских артистов. Организаторы уверяют, что лучшего подарка для любимых не придумать.

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В Днепре 8 Марта будут отмечать с размахом. Согласно сайту госзакупок ProZorro, сообщают "Вести", департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета заказал сценарий и выступление артистов в концертном зале "Спутник" 7 марта за 68,5 тыс. грн. Днепровский горсовет заплатил еще 900 тыс. грн за празднование 8 Марта в 10 локациях. Для каждой из них, согласно документации, закупят звуковую аппаратуру, распечатают открытки, привезут букеты из тюльпанов, которые будут хранить в специально приобретенных палатках, а жителей города будут развлекать 20 аниматоров.