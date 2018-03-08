Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы

Роман Степняк

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины, разместила на своей страничке в Facebook замечательный пост. Пожаловавшись на обилие цветов у ее кабинета и связав это странное обстоятельство с приближением 8 Марта, пани министр попросила не поздравлять ее в этот день, не дарить цветов и каких-либо других подарков, поскольку она не воспринимает ни 8 Марта, ни любой другой праздник "как повод поздравлять женщину с тем, что она женщина".

РИА Новости Украина 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

Более того, Супрун заявила, что если кто-либо таким образом желает поддержать ее "как женщины, права и свободы — цветы и особый день для этого также не нужны", поскольку это попахивает "гендерной дискриминацией". А борьба с этим явлением, по словам министра, это "важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".

Вместо цветов министр предложила мужчинам, которые осведомлены "о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин" встать на их сторону и поддержать несчастных. А еще лучше – незамедлительно сообщить о таких фактах "соответствующим государственным структурам и организациям, защищающим права женщин". Это, по мнению высокопоставленной пани, станет "хорошим примером реальной пользы, которую может сделать каждый, для защиты прав женщин".

Ценник для инфаркта

Гражданка США Ульяна Супрун пришла к нам из другого мира, где любовь замещают гендерным равенством. Большая тайна, как человек с неполным медицинским образованием сумел возглавить здравоохранение европейского государства. Но случилось то, что случилось, и сегодня Супрун по праву возглавляет список самых непопулярных украинских чиновников.

Задуманная по заокеанским лекалам медицинская реформа трещит по швам. От нововведений в шоке не только пациенты, но даже сами врачи, которым хоть и обещают золотые горы, но они почему-то массово бегут работать в Польшу. Дефицит кадров в украинских больницах усиливается, в коридорах городских медучреждений стоят очереди, а в селах и вовсе лечить некому. Просочившиеся в прессу ценники на медицинские услуги могут довести до инфаркта даже здорового человека: удаление фурункула обойдется в 7 тысяч гривен и это единственная однозначная в тысячах цифра в огромном перечне услуг.

По словам известного медика и народного депутата Ольги Богомолец инициативы Супрун, вылившиеся в принятие парламентом медицинской реформы, вынуждают предпринимать экстренные меры по спасению жизни людей, которые с сегодняшнего дня будут лишены какой-либо медицинской помощи. Прежде всего это касается жителей местности, а это как минимум 10 миллионов человек.

Сюрпризы внешнего долга

Сколько еще времени Ульяна Супрун будет исполнять обязанности министра, неизвестно, но рано или поздно она простится с Украиной. Как сделала это экс-министр финансов Наталия Яресько. Ее родители были американцами с украинскими корнями и воспитывали свою дочку соответствующим образом. Неплохое материальное состояние семьи позволило девушке получить хорошее образование. 2 декабря 2014 года Яресько была утверждена украинским министром.

Под ее чутким руководством была осуществлена реструктуризация внешнего долга страны в 2015 году. В результате на протяжении 20 лет, с 2021 по 2040 год, Украина должна будет отдавать до 40 процентов от своего экономического роста кредиторам, которые никакого отношения к этому экономическому росту иметь не будут. Это десятки миллиардов долларов из карманов украинских налогоплательщиков.

Яресько сделала свое дело и покинула Украину. Она как была, так и осталась гражданкой США, а привязанность к исторической родине своих предков лучше всего испытывать виртуально.

Опыт кавказских реформ

Спасать Украину после "революции достоинства" брались женщины из разных стран. На берегах Днепра помнят славных грузинских посланниц – Эку Згуладзе и Хатию Деканоидзе. По странным обстоятельствам миниатюрные кавказские дамы были поставлены у истоков формирования новой правоохранительной системы Украины.

Неизвестно за какие заслуги гражданка Грузии Згуладзе 3 декабря 2014 года получила гражданство Украины и была назначена первым заместителем министра внутренних дел Украины. Под ее чутким руководством украинская милиция была переименована в полицию. С ее именем связан ряд скандалов, в прессе писали о задержании в аэропорту Борисполь с солидной суммой незадекларированной валюты. 11 мая 2016 года Згуладзе подала в отставку по собственному желанию. В тот же день она заявила, что остается в команде реформаторов и возглавит специально созданную группу советников.13 февраля 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии.

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За подобным сценарием писалась украинская часть биографии и Хатии Деканоидзе. Получив украинское гражданство, в конце 2014 года она организовала в Киеве Общественную и политическую школу CAPS для распространения опыта грузинских реформ и подготовки украинских руководящих кадров, потом была назначена советником министра внутренних дел, а вскоре возглавила Национальную полицию Украины. 14 ноября 2016 года на брифинге в МВД Украины Хатия Деканоидзе заявила о своем намерении уйти в отставку, заявив, что основные задачи реформы выполнены, но для многих необходимых изменений у неё не хватило полномочий. После отставки с поста главы полиции Украины Деканоидзе вернулась в Грузию, где была восстановлена в гражданстве этой страны.

Право на букет

Иностранные легионеры, в том числе, а может прежде всего женщины, за все время пребывания на высоких должностях, оставались чужими в Украине. Наверное, хозяйками в своей стране призваны быть все-таки украинки. Те, которые соблюдают традиции и являются солью этой земли. Мы в своей стране, пережившей войны и голодоморы, общественные формации и множество всяческих революций, умных и глупых правителей, сохранили трепетное отношение к женщине, будь она хоть министром, хоть воспитательницей детского сада, хоть просто мамой, сестрой, дочерью, женой, любимой девушкой, хоть случайно улыбнувшейся незнакомкой. И мы имеем полное право эти чувства выражать каждый день, а уж если так не получается, то хотя бы раз в год.

И пусть простит меня американская гражданка Ульяна Супрун, но я хочу сказать, что чем чаще на улицах встречаются люди с букетами цветов, тем добрее кажется этот жестокий мир. И мы будем дарить цветы женщинам даже вопреки ее советам. Ведь на все трудности и вызовы, которые подстерегают нас за каждым углом, мы будем отвечать скупой мужской улыбкой и охапкой красных роз. Ну может белых, желтых, розовых – кому как нравится. Ну может не охапкой, а одним-единственным цветком. И если не каждый день, то хотя бы 8 Марта. Ведь правда, мужики?