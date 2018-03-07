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    Аналитика и комментарии

    8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях

    (обновлено: )70021
    Международный женский день – праздник на грани исчезновения. После попыток Института нацпамяти упразднить его, 8 марта предложили сделать просто рабочим днем. Что думают о нем украинцы?
    Цветы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мэр Киева поздравил женщин с 8 Марта
    facebook.com/Vitaliy.Klychko
    "Вы украшаете этот мир!" Кличко в видео поздравил женщин с 8 марта

    Опять на календаре пестрит красным дата 8 марта. Уже традиционно украинские СМИ пытаются выяснить: кто будет праздновать этот День, и не станет ли он в нынешнем году последним — уйдет в небытие вслед за 23 февраля… Не остаются в стороне от праздничной тематики отечественные политики и чиновники. К примеру и.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта. По ее словам, "борьба против гендерной дискриминации — важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией". 

    А вот мэр Киева Виталий Кличко уже опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором поздравил всех женщин с 8 Марта. В соцсетях по поводу женского праздника нашлось немало любопытных публикаций, и далеко не все они касаются банальных поздравлений и подарков:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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