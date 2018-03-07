8 марта: праздновать или нет? Дискуссия в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Опять на календаре пестрит красным дата 8 марта. Уже традиционно украинские СМИ пытаются выяснить: кто будет праздновать этот День, и не станет ли он в нынешнем году последним — уйдет в небытие вслед за 23 февраля… Не остаются в стороне от праздничной тематики отечественные политики и чиновники. К примеру и.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта. По ее словам, "борьба против гендерной дискриминации — важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".

А вот мэр Киева Виталий Кличко уже опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором поздравил всех женщин с 8 Марта. В соцсетях по поводу женского праздника нашлось немало любопытных публикаций, и далеко не все они касаются банальных поздравлений и подарков:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook