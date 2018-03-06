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    Общество

    Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта

    (обновлено: )59535
    По словам Супрун, "борьба против гендерной дискриминации - важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. И.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун просит не поздравлять ее с Международным женским днем 8 марта.

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    Как отметила Супрун в Facebook, с приближением праздника у ее кабинета появляется все больше букетов с цветами.

    "Приближается 8 Марта и у моего рабочего места появляется все больше букетов с цветами и поздравлений с праздником. Хочу попросить не поздравлять меня в этот день. Не дарить цветов и других подарков. Потому что воспринимаю 8 марта или любой другой праздник, как повод поздравлять женщину с тем, что она женщина. А если таким образом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и свободы — цветы и особый день для этого также не нужны", — отметила она.

    По ее словам, "борьба против гендерной дискриминации — важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".

    "Если знаете о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин — поддерживайте этих женщин! Сообщайте соответствующим государственным структурам и организациям, защищающим права женщин", — подчеркнула она.

    Ранее Национальное агентстве по предупреждению коррупции напоминает, что подарки от 8810 гривен должны декларироваться: "Национальное агентство напоминает: если ваш любимый подарит золотое кольцо стоимостью больше 8810 гривен, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: Доходы, в том числе подарки. Если вам повезло еще больше и новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас".

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