В детскую поликлинику - вход с детской коляской запрещен! После того, как на дверях многих медицинских учреждений появились такие таблички, в соцсетях поднялась шумиха, которую услышали даже в верхушке МОЗ Украины.
По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
В Украине снова заговорили о возможной отставке Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности главы Минздрава. Какое бы решение не было принято, у Супрун уже накопилась критическая масса негатива, за которую ее давно пора отстранить от руководства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
В Украине снова заговорили о возможной отставке Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности главы Минздрава. Какое бы решение не было принято, у Супрун уже накопилась критическая масса негатива, за которую ее давно пора отстранить от руководства.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
В детскую поликлинику - вход с детской коляской запрещен! После того, как на дверях многих медицинских учреждений появились такие таблички, в соцсетях поднялась шумиха, которую услышали даже в верхушке МОЗ Украины.
По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения считает необходимым введения дополнительной ответственности за невакцинацию. По словам Супрун, восьмая жертва вспышки кори в Украине - невакцинированный ребенок.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения считает необходимым введения дополнительной ответственности за невакцинацию. По словам Супрун, восьмая жертва вспышки кори в Украине - невакцинированный ребенок.
Правительство Украины назначило директора по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения. В понедельник она дает первый брифинг в новой должности.
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.