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    Ульяна Супрун

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 120
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    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Архивное фото
    Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы
    09:48 08.03.2018
    1616Медреформа или медицинский геноцид?
    Вместо цветов и.о. министра предложила мужчинам, которые осведомлены "о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин", встать на их сторону и поддержать несчастных.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта
    21:15 06.03.2018
    1044
    По словам Супрун, "борьба против гендерной дискриминации - важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Глузман: Супрун - как ослепший во лжи "старый большевик"
    17:26 06.03.2018
    1179Медреформа или медицинский геноцид?
    Исполняющая обязанности министра образования Супрун напоминает Семену Глузману "старых большевиков", которые в гнусной, мелкой борьбе ежедневно унижают его человеческое достоинство.
    Снегопад в Киеве
    Соцсети возмущены: в детскую поликлинику нельзя с детской коляской?!
    16:09 06.03.2018
    1051
    В детскую поликлинику - вход с детской коляской запрещен! После того, как на дверях многих медицинских учреждений появились такие таблички, в соцсетях поднялась шумиха, которую услышали даже в верхушке МОЗ Украины.
    Баннер с требованием отставки Супрун вывесили над Аллеей Небесной сотни в Киеве
    В Киеве на аллее Героев Небесной сотни вывесили баннер "Геть Супрун"
    13:51 05.03.2018
    231Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    На фоне конфликта между Минздравом и руководством Национального медицинского университета им. Богомольца неизвестные вывесили плакат от имени Екатерины Амосовой с призывом уволить Супрун.
    Геннадий Москаль об Ульяне Супрун. Видео
    В своем репертуаре. Москаль вновь нецензурно высказался в адрес Супрун 
    02:20 02.03.2018
    2179Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в очередной разподчеркнул, что не собирается извиняться перед и.о. министра охраны здоровья Ульяной Супрн.
    Михаил Папиев. Архивное фото
    Супрун лоббирует в Украине трансплантацию органов - Папиев
    08:57 01.03.2018
    720Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам народного депутата Михаила Папиева, одной из задач, которую поставили перед и.о. министра охраны здоровья западные "кураторы", является уничтожение украинцев.
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    968Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    Гройсману и министрам угрожали из-за университета Богомольца - Супрун
    13:39 28.02.2018
    497Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, члены Кабмина на заседании правительства получили сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ им А. А. Богомольца.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Супрун раскритиковала пребывание "титушки" Крысина в Институте сердца
    00:49 28.02.2018
    628
    По данным МОЗ Украины, в настоящее время проверяют информацию относительно обстоятельств пребывания Юрия Крысина в детском отделении Институте сердца.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медстуденты и Супрун. Протесты могут закончиться Майданом - Мусий
    19:29 27.02.2018
    1490Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По словам экс-министра здавоохранения Олега Мусия, Кабинету министров выгодно продолжать держать в Минздраве Ульяну Супрун, которая совершенно ничего не понимает в этой системе.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    Страницу Супрун в Facebook пытались взломать хакеры
    18:36 27.02.2018
    64
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посетовала, что неизвестные пытались взломать ее аккаунт в Facebook.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута
    18:25 27.02.2018
    5548Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Чем закончится конфликт медуниверситета и Минздрава?
    08:57 27.02.2018
    655Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Эксперт РПР Владимир Бахрушин отмечает, что в возникшей ситуации виноваты все ее стороны, поскольку ошибки допустило как руководство университета, так и министерство.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Супрун вмешалась в конфликт вокруг университета им. Богомольца
    11:39 26.02.2018
    2101Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что происходящее в медицинском университете - "не забастовка студентов и преподавателей", а "саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ".
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Супрун разрешила украинцам мочить Манту
    21:18 25.02.2018
    1475
    Ульяна Супрун сообщила, что Манту действительно не стоит тереть или царапать, но мочить водой - можно. По ее словам, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.
    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808Медреформа или медицинский геноцид?
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом 
    14:54 22.02.2018
    4277
    Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    За что Супрун должна уйти в отставку?
    07:16 21.02.2018
    4312Медреформа или медицинский геноцид?
    В Украине снова заговорили о возможной отставке Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности главы Минздрава. Какое бы решение не было принято, у Супрун уже накопилась критическая масса негатива, за которую ее давно пора отстранить от руководства.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Фашисты поклонялись Пирогову, а Украина плюнула на него
    12:51 17.02.2018
    7523
    Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Супрун уйдет, а в Минздрав придет политик - Тарута
    18:25 27.02.2018
    5548
    По данным нардепа Сергея Таруты, в Верховной Раде имеются договоренности и том, чтобы поменять руководство Министерства здравоохранения. По его словам, руководить Минздравом будет один из депутатов парламента.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    За что Супрун должна уйти в отставку?
    07:16 21.02.2018
    4312
    В Украине снова заговорили о возможной отставке Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности главы Минздрава. Какое бы решение не было принято, у Супрун уже накопилась критическая масса негатива, за которую ее давно пора отстранить от руководства.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль обозвал Супрун нецензурным словом 
    14:54 22.02.2018
    4277
    Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль резко отреагировал на слова и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью, являются контрабандой и до сих пор не используются.
    Геннадий Москаль
    "За базар надо отвечать": Москаль отказался извиняться перед Супрун
    14:01 23.02.2018
    2751
    Глава Закарпатской облгосадминистрации опубликовал обширный комментарий в ответ на требования извиниться перед Ульяной Супрун. "Базар надо не только фильтровать, за базар надо отвечать", - резюмировал свой ответ Москаль.
    Геннадий Москаль об Ульяне Супрун. Видео
    В своем репертуаре. Москаль вновь нецензурно высказался в адрес Супрун 
    02:20 02.03.2018
    2179
    Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в очередной разподчеркнул, что не собирается извиняться перед и.о. министра охраны здоровья Ульяной Супрн.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Супрун вмешалась в конфликт вокруг университета им. Богомольца
    11:39 26.02.2018
    2101
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что происходящее в медицинском университете - "не забастовка студентов и преподавателей", а "саботаж некоторых членов администрации и деканов НМУ".
    Семен Глузман
    Глузман: Украина переживает скорбное безвременье
    07:44 09.02.2018
    1676
    Выживет ли Украина как государство или останется символом несостоятельности, породив при этом миллиардеров и миллионеров, но заплатив распадом государственности, задается вопросами Семен Глузман.
    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. Архивное фото
    Право на букет. Почему Супрун не будут дарить цветы
    09:48 08.03.2018
    1616
    Вместо цветов и.о. министра предложила мужчинам, которые осведомлены "о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин", встать на их сторону и поддержать несчастных.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медстуденты и Супрун. Протесты могут закончиться Майданом - Мусий
    19:29 27.02.2018
    1490
    По словам экс-министра здавоохранения Олега Мусия, Кабинету министров выгодно продолжать держать в Минздраве Ульяну Супрун, которая совершенно ничего не понимает в этой системе.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Супрун разрешила украинцам мочить Манту
    21:18 25.02.2018
    1475
    Ульяна Супрун сообщила, что Манту действительно не стоит тереть или царапать, но мочить водой - можно. По ее словам, инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.
    Зарядка с Ульяной Супрун
    Глузман: Супрун - как ослепший во лжи "старый большевик"
    17:26 06.03.2018
    1179
    Исполняющая обязанности министра образования Супрун напоминает Семену Глузману "старых большевиков", которые в гнусной, мелкой борьбе ежедневно унижают его человеческое достоинство.
    Снегопад в Киеве
    Соцсети возмущены: в детскую поликлинику нельзя с детской коляской?!
    16:09 06.03.2018
    1051
    В детскую поликлинику - вход с детской коляской запрещен! После того, как на дверях многих медицинских учреждений появились такие таблички, в соцсетях поднялась шумиха, которую услышали даже в верхушке МОЗ Украины.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    Супрун попросила не поздравлять ее с 8 марта
    21:15 06.03.2018
    1044
    По словам Супрун, "борьба против гендерной дискриминации - важный и ответственный процесс, который необходимо поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией".
    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа. Архивное фото
    Супрун просит хипстеров откатить штаны
    15:57 28.02.2018
    968
    По словам министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, украинцев атакуют не только противники изменений, но и морозы, открывать участки кожи, в частности "подкатывая джинсы, в холодную погоду - очень опрометчиво".
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман сообщил, когда внесет представление на Супрун в Раду
    12:32 09.02.2018
    872
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, как только коалиция определится, он внесет кандидатуру Ульяны Супрун для голосования на должность министра здравоохранения.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Гройсман призвал Москаля извиниться за маты в адрес главы Минздрава Супрун
    12:01 23.02.2018
    808
    Премьер-министр Украины сообщил в своем Facebook, что позвонил Геннадию Москалю в связи с его словами в адрес и.о. министра здравоохранения. "Он должен найти силы публично извиниться", - считает Гройсман.
    Михаил Папиев. Архивное фото
    Супрун лоббирует в Украине трансплантацию органов - Папиев
    08:57 01.03.2018
    720
    По словам народного депутата Михаила Папиева, одной из задач, которую поставили перед и.о. министра охраны здоровья западные "кураторы", является уничтожение украинцев.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Чем закончится конфликт медуниверситета и Минздрава?
    08:57 27.02.2018
    655
    Эксперт РПР Владимир Бахрушин отмечает, что в возникшей ситуации виноваты все ее стороны, поскольку ошибки допустило как руководство университета, так и министерство.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Супрун раскритиковала пребывание "титушки" Крысина в Институте сердца
    00:49 28.02.2018
    628
    По данным МОЗ Украины, в настоящее время проверяют информацию относительно обстоятельств пребывания Юрия Крысина в детском отделении Институте сердца.
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