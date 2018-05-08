Массовый обморок в Черкассах. Появился комментарий Супрун

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Ингаляционная токсическая реакция наблюдается у детей, которым стало плохо во время школьной линейки в Черкассах, сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она уточнила число пострадавших: по последним данным, в больнице находятся 50 детей и двое взрослых.

Смотрите также: Массовый обморок. Появились первые кадры из черкасской школы

"11 детей находятся в реанимации, все стабильные. У всех пострадавших наблюдается ингаляционная токсическая реакция", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

По словам и. о. министра, отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка, за ее пределами пострадавших нет.

"Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха для установления причин отравления", — заключила она.

Ульяна Супрун/Facebook, 8 мая 2018

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.