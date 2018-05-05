наверх
05.05.201816:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Лукаш: поговорим о советах Suprun

    Тема:

    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (39)

    (обновлено: )50890
    По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, до прихода Ульяны Супрун в Минздрав украинцы жили в кромешной темноте - боялись сквозняков, не сидели на холодном, не мочили Манту и маялись сколиозом.
    1 / 2
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун разразилась очередными околомедицинскими советами. Она обозвала остеохондроз "коммерческим мифом" наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией. По ее словам, остеохондроз на самом деле редкое заболевание, связанное с нарушением развития костей, а боль в спине лучше лечить упражнениями. Если пациент чувствует боль, Супрун советует вести подвижный образ жизни, выполнять упражнения для спины и принимать противовоспалительные обезболивающие средства после консультации с лечащим врачом. Не стоит злоупотреблять и сильными обезболивающими препаратами.

    Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию
    РИА Новости Украина
    Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

    Также скандальная и.о.министра озаботилась вопросами женской физиологии. 

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш задалась вопросом, каким образом украинцам удавалось жить до появления в Минздраве Супрун, которая сыпет направо и налево все новыми "рекомендациями".

    "Наш главный медицинский ликвидатор Suprun, продолжает баловать своими рекомендациями. Нужно иметь немало здоровья, чтобы выдержать этот бесконечный адский треш. Читать, ужасаться, смеяться и успевать подавлять рвотный рефлекс одновременно. Но может я не права? Как мы раньше жили? До появления этой пифии c ликом зомби? Жили в кромешной темноте. Боялись сквозняков. Не сидели на холодном. Не мочили Манту. Маялись сколиозом. Зубы не могли почистить правильно. Срамились громко заявить про месячные. График консервации срывали", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш об Ульяне Супрун

    Она с иронией прокомментировала, что и лечение раньше было одной сплошной дикостью.

    "Без телемедицины, без "следуй за наклейкой с декларацией"… Лопух да подорожник. "Жаба-жаба, возьми ангину на бок!" Дикость, одним словом. А теперь у нас есть Suprun. Лучшая персональная реклама своих собственных советов. И в зеркале не отражается. И я, как и все вы жду новых "порад": о здоровье, интимных советов и конечно же рецептов красоты. Набросала несколько актуальных вопросов. Присоединяйтесь. Помирать, так с хохотом. На каком боку должна лежать женщина, чтобы у нее родилась двойня? Связаны ли кислое молоко и легкий стул? Гигиенично ли готовить рыбу в посудомойке? Беспокойно ли детки спят из-за того, что у них щетинка на спинке?" — перечислила экс-министр.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш об Ульяне Супрун

    Также в списке ее вопросов — можно если подхватить ветрянку если погода безветренная, Выцветут ли глаза, если спать со светом, почему горячая кастрюля выглядит так же как и холодная, ушная сера, слюна и урина мощный целительный источник?

    "Согласны ли вы, что все представители сегодняшней власти обязаны лечиться только у вас, пусть даже и принудительно?" — подытожила Лукаш.

    Читайте также: Вездесущая. Супрун пообщалась с патриархом Варфоломеем об автокефалии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрел Гнутово
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Склады боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан