Лукаш: поговорим о советах Suprun

РИА Новости Украина

И.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун разразилась очередными околомедицинскими советами. Она обозвала остеохондроз "коммерческим мифом" наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией. По ее словам, остеохондроз на самом деле редкое заболевание, связанное с нарушением развития костей, а боль в спине лучше лечить упражнениями. Если пациент чувствует боль, Супрун советует вести подвижный образ жизни, выполнять упражнения для спины и принимать противовоспалительные обезболивающие средства после консультации с лечащим врачом. Не стоит злоупотреблять и сильными обезболивающими препаратами.

Также скандальная и.о.министра озаботилась вопросами женской физиологии.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш задалась вопросом, каким образом украинцам удавалось жить до появления в Минздраве Супрун, которая сыпет направо и налево все новыми "рекомендациями".

"Наш главный медицинский ликвидатор Suprun, продолжает баловать своими рекомендациями. Нужно иметь немало здоровья, чтобы выдержать этот бесконечный адский треш. Читать, ужасаться, смеяться и успевать подавлять рвотный рефлекс одновременно. Но может я не права? Как мы раньше жили? До появления этой пифии c ликом зомби? Жили в кромешной темноте. Боялись сквозняков. Не сидели на холодном. Не мочили Манту. Маялись сколиозом. Зубы не могли почистить правильно. Срамились громко заявить про месячные. График консервации срывали", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш об Ульяне Супрун

Она с иронией прокомментировала, что и лечение раньше было одной сплошной дикостью.

"Без телемедицины, без "следуй за наклейкой с декларацией"… Лопух да подорожник. "Жаба-жаба, возьми ангину на бок!" Дикость, одним словом. А теперь у нас есть Suprun. Лучшая персональная реклама своих собственных советов. И в зеркале не отражается. И я, как и все вы жду новых "порад": о здоровье, интимных советов и конечно же рецептов красоты. Набросала несколько актуальных вопросов. Присоединяйтесь. Помирать, так с хохотом. На каком боку должна лежать женщина, чтобы у нее родилась двойня? Связаны ли кислое молоко и легкий стул? Гигиенично ли готовить рыбу в посудомойке? Беспокойно ли детки спят из-за того, что у них щетинка на спинке?" — перечислила экс-министр.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш об Ульяне Супрун

Также в списке ее вопросов — можно если подхватить ветрянку если погода безветренная, Выцветут ли глаза, если спать со светом, почему горячая кастрюля выглядит так же как и холодная, ушная сера, слюна и урина мощный целительный источник?

"Согласны ли вы, что все представители сегодняшней власти обязаны лечиться только у вас, пусть даже и принудительно?" — подытожила Лукаш.

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