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    Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

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    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (27)

    (обновлено: )22810
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун регулярно публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения.
    Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию
    РИА Новости Украина

    В число наиболее известных заявлений главы Минздрава разрешение "мочить Манту": в рекомендациях западных медорганизаций нет ограничений и информации о воздействии воды на туберкулиновую пробу.

    Также Ульяна Супрун отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония" в связи с тем, что такого заболевания не существует.

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    Она выступила против перекиси водорода, эффективность которой якобы сравнима с теплой проточной водой.

    И.о. министра также советует почаще проветривать, так как "сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку".

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