Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

В число наиболее известных заявлений главы Минздрава разрешение "мочить Манту": в рекомендациях западных медорганизаций нет ограничений и информации о воздействии воды на туберкулиновую пробу.

Также Ульяна Супрун отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония" в связи с тем, что такого заболевания не существует.

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Она выступила против перекиси водорода, эффективность которой якобы сравнима с теплой проточной водой.

И.о. министра также советует почаще проветривать, так как "сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку".

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