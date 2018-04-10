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    Общество

    У Супрун рекомендовали врачам учиться по сериалам "Доктор Хаус" и "Клиника"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (333)

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    Для изучения английского языка Минздрав рекомендовал врачам такие американские сериалы, как "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Медсестра Джеки", "Части тела", "Доктор Мартин".
    Известный английский актер Хью Лори, сыгравший Доктора Хауса в одноименном сериале
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать уровень владения английским языком для работников медицины с помощью просмотра сериалов "Доктор Хаус", "Клиника" и "Анатомия Грей", сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Сериалы о медиках — это один из самых популярных телевизионных форматов во всем мире… Если ваша цель усовершенствовать свои знания медицинского и разговорного английского языка, мы предлагаем вам не просто в полной мере окунуться в стерильный мир с разнообразием интересных героев и историй, а посмотреть хорошо знакомые или новые сериалы на языке оригинала. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное", — говорится в сообщении.

    Минздрав рекомендует врачам такие американские сериалы, как "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Медсестра Джеки", "Части тела", "Доктор Мартин". При этом ведомство отмечает, что этот перечень не является полным.

    Ранее сообщалось, что Минздрав отменил формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими".

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