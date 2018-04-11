"Доктор Смерть – вон из Украины!". Под Минздравом митингуют против Супрун

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В среду под стенами Министерства здравоохранения Украины в Киеве собрались активисты на акцию протеста под названием "Геть Супрун!", главная цель которой – освободить страну от и.о. министра Ульяны Супрун.

Митингующие требуют отставки Супрун, обвиняя ее в убийственной политике в отношении украинской медицины и самих украинцев.

Люди держат в руках плакаты, которые напоминают Супрун, что "Украина – это не Аризона", "Выгнали Гонтареву – выгоним и Супрун", "Доктор Смерть – геть из Украины!", "Мы предупреждаем: Супрун – опасна для вашего здоровья!", сообщает портал newsnetwork.tv.

newsnetwork.tv Акция за отставку Супрун

Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.