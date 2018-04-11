наверх
11.04.201813:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Общество

    "Доктор Смерть – вон из Украины!". Под Минздравом митингуют против Супрун

    Тема:

    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство (24)

    (обновлено: )598120
    Участники акции протеста требуют отставки Ульяны Супрун, обвиняя ее в убийственной политике в отношении украинской медицины и самих украинцев.
    Акция за отставку Супрун
    newsnetwork.tv

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В среду под стенами Министерства здравоохранения Украины в Киеве собрались активисты на акцию протеста под названием "Геть Супрун!", главная цель которой – освободить страну от и.о. министра Ульяны Супрун.

    Митингующие требуют отставки Супрун, обвиняя ее в убийственной политике в отношении украинской медицины и самих украинцев.

    Люди держат в руках плакаты, которые напоминают Супрун, что "Украина – это не Аризона", "Выгнали Гонтареву – выгоним и Супрун", "Доктор Смерть – геть из Украины!", "Мы предупреждаем: Супрун – опасна для вашего здоровья!", сообщает портал newsnetwork.tv.

    newsnetwork.tv
    Акция за отставку Супрун

    Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина на побережье Средиземного моря в Тартусе
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть, как лекарство