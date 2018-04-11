Казус Супрун: советское наследие и крах медицины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Ульяна Супрун сегодня – самый "народный" министр из всего кабинета Владимира Гройсмана. Ее близость к людям проявляется в регулярных советах о здоровье, которые Супрун раздает простым украинцам.

При этом, несмотря на постоянную приставку "исполняющая обязанности", Супрун крепко удерживает позиции в правительстве и уходить никуда не собирается.

Пейте – будете здоровы

Общается исполняющая обязанности министра с народом со своей страницы в Facebook, которую уже впору переименовывать в "Полезные (или "Вредные"?) советы". Пока самый свежий – "если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание – пить достаточно воды".

По словам Супрун, многие недооценивают то, как влияет на самочувствие и здоровье вода. Однако от нормального водного баланса в организме зависит, то, как мы себя чувствуем, мыслим и действуем. Чиновник рекомендует пить больше именно чистой воды, а также есть больше свежих овощей и фруктов. Это поможет поддерживать водный баланс организма в норме, а значит – принесет хорошее самочувствие.

С этим сложно поспорить – о пользе чистой воды для человеческого организма врачи говорят практически в один голос. Зато можно легко поспорить с другими "разрушенными мифами" от Супрун. Ниже – самые скандальные из них.

Мочите Манту!

Супрун сообщила, что в рекомендациях западных организаций не существует ограничений по поводу негативного воздействия воды на результаты туберкулиновой пробы (реакция Манту).

"Заметила, что многие украинцы считают, будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула (след от укола — Ред.) от инъекции увеличится, и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так. Вода на коже никак не может повлиять на пробу Манту", – написала и.о. министра, добавив, что инъекция туберкулина вводится внутрикожно, куда вода сама по себе не проникает.

"Впрочем, Манту действительно не стоит тереть или царапать. А вот мочить можно на здоровье", – подытожила она.

Флюорография – пережиток прошлого

По мнению чиновницы, флюорография – устаревший метод диагностики из "советской системы здравоохранения". В качестве замены министр предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска".

Позже министр написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом, повторив слова о "скриннинг-анкете", которая, по ее мнению, лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали инициативу Супрун.

"Вегето-сосудистая дистония": диагноз, которого нет

Диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует в международной медицине – вот еще одно откровение от и.о. министра.

"Если вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы – ВСД – забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не торопитесь. Объясняем, что же такое ВСД самом деле: вегето-сосудистая дистония (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) – не диагноз, а синдром, используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента. Под ним, как под зонтиком, скрывается целый комплекс симптомов", – написала Супрун.

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5 мифов об аутизме

Добралась Супрун и до проблемы аутизма: во Всемирный день распространения информации об аутизме – 2 апреля – она опубликовала пост об этом заболевании.

"Сегодня есть много мифов об аутизме, спровоцированных ложными исследованиями или недостаточной осведомленностью общества. Например, что аутизм якобы может вызвать вакцинация. Это уже давно опровергли мировые ученые, однако мир до сих пор ощущает разрушительные последствия. На основании этого мифа некоторые родители отказываются вакцинировать своих детей и оставляют их без защиты от болезней", – написала Супрун на своей странице в Facebook.

Чиновница выделила 5 распространенных мифов в отношении людей, которые болеют аутизмом: эти люди, как и другие, хотят и стремятся заводить друзей; они имеют эмоции и способны их выражать; аутизм невозможно перерасти, это часть личности; аутизм не связан с воспитанием; нет четкого перечня поведения людей с аутизмом, у каждого свои особенности.

"Сквозняк – это как ветер"

Сквозняков можно не бояться, уверена Супрун, а стоит чаще проветривать помещения.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду – вы наоборот делаете себя более уязвимым – хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", – подчеркивает и.о. министра.

Перекись – вон из аптечек!

Обработка раны перекисью водорода и быстрое заживление никак не связаны, это миф, отмечает Супрун.

"3% раствор перекиси водорода – который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях – не заживляет и не обеззараживает раны… Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог. Сомнительной также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2", – пишет Супрун.

По ее словам, перекись водорода эффективна для механической очистки раны и сравнима по эффективности с холодной или теплой проточной водой.

"Дорога к катастрофе"

Деятельность Супрун на ее нынешнем посту раскалывает Украину на две части: первая – "за", вторая – категорически "против". Равнодушных не остается.

Люди из первой группы говорят, что и.о. министра уводит медицину страны прочь от советского наследия, дает ей возможность развиваться по западным образцам. Их оппоненты уверены, что Супрун просто добивает сферу здравоохранения в Украине, а ее основная задача – лоббирование интересов иностранных фармакологических компаний.

"У нас очень много очень болезненных проблем, накопившихся еще с Советского Союза, а потом уже из наших свободных времен, но мы должны находить какие-то приемлемые решения, на самом деле ориентируясь не столько на наши интересы, сколько на интересы тех людей, которые обращаются к нам за медицинской помощью. Я считаю, что то, что происходит сегодня в стенах Министерства здравоохранения, приближает нас к катастрофе. Катастрофе не только для нас, но и для населения Украины", – говорит известный правозащитник, диссидент и врач-психиатр Семен Глузман.