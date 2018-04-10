Супрун сказала - нужно больше пить. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает делиться советами здоровья: "Если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание — пить достаточно воды". Об этом она написала на своей страничке в Facebook. "Потребности в воде индивидуальны и зависят от возраста, уровня активности, температуры воздуха, состояния здоровья, а также пола", — отметила Супрун.

"Взрослый активный человек может расходовать порядка 3 литров воды в день. Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах 2,5-3,7 л для мужчин и около 2-2,7 л для женщин", — напоминает и.о. главы МОЗ. Украинцы же наставления главы отечественного Минздрава запоминают, как и многие предыдущие рекомендации: о пробе Манту, и сквозняках и т.д., непременно обсудив все это в соцсетях:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook