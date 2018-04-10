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    Супрун сказала - нужно больше пить. Реакция в соцсетях

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    Медреформа или медицинский геноцид? (335)

    (обновлено: )86970
    Самое главное для здоровья украинцев — пить побольше воды. Это новая рекомендация от главы отечественного Минздрава Ульяны Супрун. Как отреагировали на такие советы сами украинцы?
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Почему нельзя уволить Супрун?

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает делиться советами здоровья: "Если хотите быть здоровыми, нужно ежедневно выполнять одно важное задание — пить достаточно воды". Об этом она написала на своей страничке в Facebook. "Потребности в воде индивидуальны и зависят от возраста, уровня активности, температуры воздуха, состояния здоровья, а также пола", — отметила Супрун.

    "Взрослый активный человек может расходовать порядка 3 литров воды в день. Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах 2,5-3,7 л для мужчин и около 2-2,7 л для женщин", — напоминает и.о. главы МОЗ. Украинцы же наставления главы отечественного Минздрава запоминают, как и многие предыдущие рекомендации: о пробе Манту, и сквозняках и т.д., непременно обсудив все это в соцсетях:  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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