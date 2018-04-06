Минздрав решил не отменять флюорографию по совету Супрун

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Флюорография как метод диагностики не отменяется, она по-прежнему будет использоваться для диагностики туберкулеза, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины. Видеоканал 112 Украина на Youtube Супрун: флюорография - не лучший способ выявления туберкулеза

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что "флюорография — неэффективный способ выявления туберкулеза, поэтому мы шаг за шагом будем менять протоколы и менять требования".

В сообщении министерства говорится, что "этот метод не может оставаться единственным или главным для диагностики туберкулеза. Научные данные свидетельствуют о том, что массовое флюорографическое обследование среди общего населения для выявления туберкулеза не показывает эффективности. Поэтому наряду с флюорографией должны использовать другие методы диагностики, чтобы выявлять туберкулез можно раньше, а не иметь дело с его развитой форме, предоставлять пациентам возможность получить целесообразно лечения".

По информации Минздрава, заболеваемость туберкулезом в Украине уменьшилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, ВОЗ сообщает, что около 20% случаев туберкулеза в Украине остаются невыявленными.

"Лучшим методом скрининга на туберкулез в мире признано целевое или таргетированное обследование. Новая система предусматривает, что у каждого семейного врача будет скрининг-анкета, по которой он будет определять, пациент находится в группе риска (если человек контактировал с больными туберкулезом, с ослабленной иммунной системой, ВИЧ-инфицированный и т.д.). Если да — направлять его на дополнительное обследование. Анализ мокроты — современный метод диагностики, который позволяет определить возбудителя болезни в организме за два часа и при необходимости сразу начать лечение. С помощью молекулярно-генетических методов можно обнаружить присутствие микобактерий туберкулеза в мокроте, крови, спинно-мозговой жидкости, экссудате или мочи, через 2-4 часа можно получить результат о наличии или отсутствии туберкулезной палочки, а при ее наличии установить, чувствительная она к препаратов первого ряда (наличие резистентности). Метод исследования полностью автоматизирован", — сообщает министерство здравоохранения Украины.

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Ведомство ссылается на рекомендации ВОЗ, согласно которым целесообразным является использование рентгенофлюорографическом метода обследования в группах высокого риска заболевания туберкулезом, определенных для каждой страны с учетом особенностей.

