Чечило: Супрун не болезнь, а ее симптом

РИА Новости Украина

Продолжаются ожесточенные дискуссии по поводу отставки исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к правительству об отставке и.о. главы МОЗ. В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

Супрун в ответ заявила, что не собирается покидать свой пост.

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"Все с таким жаром обсуждают Супрун, как будто все проблемы медицинской сферы заключается именно в ней. Да-да. Вот как только уберем Супрун, так сразу и переместимся в израильские клиники", — написал украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.

По мнению журналиста, на самом деле, если говорить медицинским языком, Супрун не причина болезни, а ее симптом.

"Просто более заметный, чем остальные. Но тем, кто верит, что "нет симптома — нет болезни" власть, конечно же, пойдет навстречу. Назначат вам вместо Супрун очередного серого Крадиенко, просто чуть подождите”, — резюмировал Чечило.