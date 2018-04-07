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    Чечило: Супрун не болезнь, а ее симптом

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (331)

    (обновлено: )46850
    Тем, кто верит, что "нет симптома - нет болезни" власть пойдет навстречу и назначит вместо Супрун очередного серого Крадиенко, просто нужно чуть подождать, считает украинский журналист Вячеслав Чечило.
    Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Продолжаются ожесточенные дискуссии по поводу отставки исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Ранее комитет Верховной Рады по вопросам  здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к правительству об отставке и.о. главы МОЗ. В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Все с таким жаром обсуждают Супрун, как будто все проблемы медицинской сферы заключается именно в ней. Да-да. Вот как только уберем Супрун, так сразу и переместимся в израильские клиники", — написал украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.

    По мнению журналиста, на самом деле, если говорить медицинским языком, Супрун не причина болезни, а ее симптом.

    "Просто более заметный, чем остальные. Но тем, кто верит, что "нет симптома — нет болезни" власть, конечно же, пойдет навстречу. Назначат вам вместо Супрун очередного серого Крадиенко, просто чуть подождите”, — резюмировал Чечило.

    Facebook Вячеслава Чечило
    Комментарий Чечило об Ульяне Супрун
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