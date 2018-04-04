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    Соцсети: Супрун будет до последней капли нашей крови

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (328)

    (обновлено: )62720
    Парламентский комитет по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Чем заслужила такой вердикт реформатор отечественного здравоохранения?
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Роковое слово "отставка" зависло над головой скандального реформатора, главы отечественного МОЗ Ульяны Супрун. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабмину с требованием уволить Супрун. По законам, назначает и увольняет министров Рада, но Супрун является исполняющей обязанности — уволить ее может только Кабмин. Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии", считая ее работу на занимаемой должности неэффективной.

    Супрун ведет переговоры с врачами об изменениях правил обследования. Видео
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    Супрун: флюорография - не лучший способ выявления туберкулеза

    Сама Супрун заявила СМИ, что пока не собирается покидать свой пост. "Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", – полагает глава МОЗ. 

    В защиту исполняющей обязанности министра здравоохранения выступил премьер Владимир Гройсман, призвав политиков воздержаться от неконструктивной, по его мнению, критики в ее адрес. Он назвал "несерьезными" обвинения в адрес Супрун со стороны оппонентов во всех проблемах, которые накапливались в украинской медицине в течение последних 20 лет. В соцсетях тоже нашлось немало сторонников Супрун.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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