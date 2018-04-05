Супрун: врач сможет зарабатывать до 100 тыс грн в месяц

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 000 гривен в месяц.

Об этом заявила в эфире "Радио Свобода"исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Есть две тысячи пациентов, половина из них — тариф по 370 гривен, а вторая половина пациентов — или дети или пожилые люди, где тариф почти в четыре раза больше. Можно посчитать — это достаточно много средств в год. Но врачу надо еще заплатить за коммунальные услуги, зарплату медсестре и тому подобное. Мы посчитали и увидели, что это может быть до 100 000 в месяц в зависимости от того, сколько пациентов и кто они", — объяснила Супрун.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".