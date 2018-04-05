Тренд дня: "реформы Супрун обернутся новой Врадиевкой"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Среди политиков не утихают перепалки по поводу отставки и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун. Так, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке скандальной главы Минздрава. В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

Супрун в ответ заявила, что не собирается покидать свой пост.

"Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", – сказала Супрун.

Примечательно, что за Супрун вступился и глава Кабмина Владимир Гройсман.

Напомним, что с начала апреля в Украине стартовала кампания по подписанию деклараций с врачами.

По мнению блоггера Максима Бужанского, Украину в результате проводимой Супрун медицинской реформы ожидает новая Врадиевка.

"В каком-нибудь городке, в глубинке, как-нибудь ночью шарахнет аппендицит у какой-нибудь средних лет дамы. Её муж, обычный мужик средних лет, приволочет её в больницу. И услышит там, что ему нужно подыскать себе врача, заключить с ним договор, если врач согласен, оформить документы, прям в больнице засканировать, все ж видели сканеры в больницах, сплошь и рядом. И потом, когда заплатит в кассу 40 тысяч гривен, причем со счета, не налом, не когда отправит, а когда больница их у себя на счету увидит, вот тогда…", — представил Бужанский на своей странице в Facebook.

При этом он сыронизировал, что в этом случае также может ничего не произойти, так как потом как раз день католического святого, общегосударственный выходной, а потом календарные выходные.

Публикация Максима Бужанского

"В общем, как раз потом, можно бы и приступить. Где там эта ваша пациентка с аппендицитом? Думаете так всё будет? Я думаю нет. Я думаю, этот мужик приставит топор к шее врача, и предложит ему начинать немедленно, а сканировать инн код-потом. После праздника католического святого. Врач-то прооперирует, но завотделения вызовет полицию. И мужика начнут вязать на глазах оперируемой жены", — спрогнозировал Бужанский.

По мнению блоггера, такая ситуация необратимо вызовет возмущение местных жителей.

"И вот тут, в какой-нибудь из раз, подтянутся остальные горожане с топорами. И разнесут и больницу, и полицейский участок. Немедленно будет создана комиссия. Этому посвятят все эфиры. Мужик и доктор станут телезвездами на час. Выскажутся спикеры всех партий. Все будут очень серьезно заниматься этим вопросом. Целых 48 часов. А потом забудут. Как всё остальное", — подытожил Бужанский.

Публикация Максима Бужанского

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что в истории с увольнением и.о.министра замешано много политических факторов.

"История с отставкой Супрун — очень сложная. Здесь и вопросы распила колоссальных медицинских бюджетов, и интересы фармкорпораций, и конфликт между Порошенко и Гройсманом (Гройсман — за Супрун), и новомодная политическая игра "подставь Порошенко под гнев Вашингтона", и многое, многое другое", — отметил Ткачев.

Он сравнил попытки разобраться в вопросе отставки с блужданием забитой мебелью и всяким хламом темной комнате.

Публикация Юрия Ткачева

"Единственное, чего тут нет — это заботы о здоровье граждан Украины. Т.е. если Супрун и уволят, то это будет точно не за "реформы" типа отмены флюрографии и вызова врача на дом. Такие мелочи обитателей политического Олимпа не беспокоят", — резюмировал Ткачев.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич иронично прокомментировал очередной скандал вокруг возможной отставки Супрун.

"Пишут вот, что Супрун увольняют. Так не увольняют, а переводят даже бросают на более ответственный участок работы — на Минэнергоугля. Там начальник не справляется. Берем с посольством на буксир, как написали бы в детской печати сов. времен", — отреагировал Марунич в Facebook.

Публикация Дмитрия Марунича

Экономист Виктор Скаршевский напомнил, что Супрун до сих пор не отказалась от американского гражданства.

"Уляна, будь как Борис. Министр иностранных дел Борис Джонсон в 2016 году отказался от американского гражданства. Мэр Цюриха Корине Маух отказалась от американского гражданства. Немецкий принц Александр Гогенцоллерн отказался от американского гражданства. Тина Тернер отказалась от американского гражданства. Да что там, Чарли Чаплин в свое время отказался от американского гражданства", — перечислил Скаршевский.

Публикация Виктора Скаршевского

Эксперт уточнил, что Супрун, не отказываясь от гражданства США, нарушает Конституцию Украины.

"А Уляна Надия Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, в нарушение Конституции Украины, все никак не решится сделать этот, казалось бы, естественный патриотический шаг. P.S. Для сомневающихся: пофамильный список отказников от американского гражданства ежеквартально публикуется на сайте Федерального Реестра США (ссылка в первом комментарии). Фамилии Супрун, впрочем, как и Яресько, среди отказников не обнаружено", — разъяснил Скаршевский.

По мнению экс-замминистра ЖКХ Алексея Кучеренко, в Украине нет ничего более опасного, чем прорвавшиеся волею случая в "политбомонд" выскочки и говоруны, вкусившие прелести власти и мандатов.

"Без политической или общественной истории, без четких принципов, убеждений, знаний и практического опыта. Они просыпаются в холодном поту и в в страшных снах, представляют себя спустившимися "с небес на землю" простыми смертными, журналистами, помощниками, пресс-секретарями и штатными сценическими демагогами — короче, всеми теми, кем они были "до того", — отметил Кучеренко.

По его словам, такие люди с неистовой силой продолжают сотрясать воздух, плодить никчемные и хаотические неработающие законы и документы, забивать мозги "электората" презентациями, лозунгами и умными терминами с одной целью — оттянуть неизбежный момент восстановления "статус-кво" — назад "в народ".

Публикация Алексея Кучеренко

"Сколько их уже промелькнуло за эти пару десятков лет?! Тысячи.

Кто из них запомнился чем-то логичным, последовательным и полезным? Десятки. Трагедия заключается в том, что они занимают там явно чужие места, выкорчевать их практически невозможно и это не оставляет нам с вами практически шансов", — считает эксперт.