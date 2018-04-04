Гройсман вступился за Супрун

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман выступил в защиту исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, призвав политиков воздержаться от неконструктивной, по его мнению, критики в ее адрес.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии", считая ее работу на занимаемой должности неэффективной. Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабмину с требованием уволить Супрун. По законам, назначает и увольняет министров Рада, однако поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только Кабмин.

"Все это (реформы в медицине – Ред.) дается не просто, начать что-то новое всегда тяжело. И я бы хотел, чтобы те, кто критикует, кроме того, чтобы критиковать, сказали, что они вообще сделали в своей жизни, продемонстрировали свою способность не просто критиковать. Хорошо, когда критикуется нормально, но критикуйте и предлагайте, как что-то сделать лучше", — сказал Гройсман в среду на заседании правительства.

Он назвал "несерьезными" обвинения в адрес Супрун со стороны оппонентов во всех проблемах, которые накапливались в украинской медицине в течение последних 20 лет.

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Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".