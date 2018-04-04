Супрун прокомментировала предложение о своей отставке

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пока не собирается покидать свой пост, передает "Зеркало недели".

Так она ответила на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета о недоверии.

"Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", – сказала Супрун.

В частности и.о. министра отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.