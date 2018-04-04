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    Политика

    Супрун прокомментировала предложение о своей отставке

    (обновлено: )56907
    По словам Супрун, она и ее команда расценивают инициативу парламентского комитета о недоверии к ней как оценку эффективности старта реформы медицины.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. 

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Жить без мяса и хлеба. Супрун покусилась на... еду
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что пока не собирается покидать свой пост, передает "Зеркало недели". 

    Так она ответила на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета о недоверии.

    "Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", – сказала Супрун.

    В частности и.о. министра отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

    Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. 

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