Супрун прокомментировала предложение о своей отставке

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина."Зеркало недели".
Так она ответила на вопрос журналистов о ее реакции на решение парламентского комитета о недоверии.
"Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", – сказала Супрун.
В частности и.о. министра отметила, что получила также звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.
Как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.