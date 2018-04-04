Корнейчук: рано заговорили об отставке Супрун

РИА Новости Украина

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщила глава комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук поясняет, что решение комитета Рады по здравоохранению поддержать увольнение Супрун – это даже отдаленно не значит ее отставки.

"Во-первых, Супрун — это часть коррупционной схемы Порошенко-Гройсмана по "распилу" денег на медицину через медреформу", – отметил эксперт.

Во-вторых, продолжил он, за теоретическую отставку Супрун нет голосов.

"В-третьих, Рада вообще не может уволить того, кого не назначала. Супрун с 2016-го года — первый замминистра и и.о. министра. А это значит, что Супрун можно уволить только решением Кабмина с должности первого зама, поскольку она не министр", – резюмировал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь Ольга Богомолец сообщила, что поддержала проект постановления, но отметила, что поводов для увольнения гораздо больше.

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"Надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части здравоохранения также была признана комитетом неудовлетворительной", — добавила она.

Богомолец также назвала 10 претензий к руководству МОЗ, в частности ускорение вымирания украинцев и уничтожение коллективного иммунитета нации.