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    Корнейчук: рано заговорили об отставке Супрун

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (328)

    (обновлено: )19110
    Решение комитета парламента по здравоохранению поддержать увольнение Супрун – это даже отдаленно не означает ее отставки: "за" нет голосов, кроме этого, Супрун – важная часть схемы "распилов", отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщила глава комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

    В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук поясняет, что решение комитета Рады по здравоохранению поддержать увольнение Супрун – это даже отдаленно не значит ее отставки.

    "Во-первых, Супрун — это часть коррупционной схемы Порошенко-Гройсмана по "распилу" денег на медицину через медреформу", – отметил эксперт.

    Во-вторых, продолжил он, за теоретическую отставку Супрун нет голосов.

    "В-третьих, Рада вообще не может уволить того, кого не назначала. Супрун с 2016-го года — первый замминистра и и.о. министра. А это значит, что Супрун можно уволить только решением Кабмина с должности первого зама, поскольку она не министр", – резюмировал Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    В свою очередь Ольга Богомолец сообщила, что поддержала проект постановления, но отметила, что поводов для увольнения гораздо больше.

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    "Надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части здравоохранения также была признана комитетом неудовлетворительной", — добавила она.

    Богомолец также назвала 10 претензий к руководству МОЗ, в частности ускорение вымирания украинцев и уничтожение коллективного иммунитета нации.

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