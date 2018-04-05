Уволить Супрун? Можно, но только вместе со всем Кабмином

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения, выслушав "Отчет Правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году" в части работы Минздрава, признал работу министерства неудовлетворительной.

В процессе вопросов и ответов в адрес исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун от нардепов звучало обвинение в предоставлении недостоверной информации о состоянии закупок лекарственных за государственные средства за 2017 год, ее сочли ответственной за срыв сроков строительства детской клиники "Охмадет", а также возложили на Супрун ответственность за эпидемию кори и ее последствия.

Супрун поспешно покинула заседание комитета, не дождавшись рассмотрения следующего вопроса — проекта постановления об обращении к Кабмину с просьбой отправить ее в отставку.

За рекомендацию принять проект постановления № 5642 "О признании работы первого заместителя министра здравоохранения Украины, временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны-Надежды неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров Украины об освобождении ее от занимаемой должности" проголосовали 7 из 12 присутствующих на заседании членов комитета.

Автор проекта постановления, член комитета и нардеп "Оппоблока" Игорь Шурма заявил, что Супрун не имеет должного образования и диплома, а также нарушает украинское законодательство, исполняя обязанности министра более 6 месяцев.

Глава комитета Ольга Богомолец в комментарии журналистам отметила, что "теперь проект постановления может быть вынесен в любой момент в парламент, главное, чтобы была политическая воля для отставки Супрун".

Холостой выстрел

Решение комитета Рады по здравоохранению поддержать увольнение Супрун — это даже отдаленно не означает ее отставку, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Во-первых, Супрун — это часть коррупционной схемы Порошенко-Гройсмана по "распилу" денег на медицину через медреформу. Во-вторых, за теоретическую отставку Супрун нет голосов. В-третьих, Рада вообще не может уволить того, кого не назначала. Супрун с 2016-го года — первый замминистра и и.о. министра. А это значит, что Супрун можно уволить только решением Кабмина с должности первого зама, поскольку она не министр", — пояснил Дмитрий Корнейчук.

Сама же Супрун считает, что решение комитета Верховной Рады о ее увольнении лишь подтверждает правильность проводимых реформ.

"Это лучшая реклама того, что наша реформа идет в правильном направлении", — заявила она.

Супрун также высказала мнение, что ситуация с решением комитета не будет иметь дальнейшего продолжения.

И действительно. Премьер-министр Владимир Гройсман ожидаемо в очередной раз поддержал Ульяну Супрун.

"Кроме слов "Спасибо вам, Ульяна и вашей команде!", я иного сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ/СПИД в мире возложили на Министерство здравоохранения. Или еще какие-то давние болезни, которым по сто лет, — тоже сказали бы, что вы виноваты. Как еще не додумались, что вирус "Новичок" тоже вы в Министерстве сделали!", — заявил премьер на заседании правительства.

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Дошутимся

Конечно, в создании "Новичка" обвинять Ульяну Супрун никто не собирается, образование у нее не то, однако претензий к ней накопилось достаточно.

С 1 августа 2016 года Ульяна Супрун ежедневно анонсировала новые реформы, проекты и схемы, призванные сделать медицинскую помощь качественной и доступной. Вместо этого в медицине полный развал — отрасль испытывает острое недофинансирование. Система здравоохранения поражена коррупцией от первичного звена и до самого высокого уровня — государственных программ по закупке лекарств, тендеров, а большинство украинцев не в состоянии платить за лечение.

Кроме того именно с подачи Супрун министерство больше не финансирует программу государственной помощи "Онкология" и не планирует выделять деньги на лечение онкобольных. Минздрав теперь концентрируется на профилактике болезней, а не их лечении.

Медицинская же "реформа", которую активно продвигает исполняющая обязанности главы Минздрава может привести к массовому закрытию больниц, государственные и коммунальные учреждения не будут финансироваться из госбюджета с 1 января 2020 года.

Еще одним негативным последствием политики Супрун стала длительная задержка с поставкой лекарственных средств и медицинских инструментов, а попытки Минздрава внедрить госпитальные округа привели к массовым акциям протеста.

За последние несколько лет около 70 тыс врачей уже эмигрировали из Украины, и если так будет продолжаться и дальше, государство вообще останется без специалистов;

Не сковырнешь

По мнению ответственного секретаря ОО "Национальная медицинская палата Украины" Сергея Кравченко, Ульяну Супрун невозможно уволить.

"Конечно, Супрун хотят снять давным давно, потому что все понимают, что это полная утопия, и с этим багажом медреформы дти на выборы, а они у нас через год, просто провально. Уже давным-давно в Раде собраны голоса в поддержку народного депутата Константина Ярыныча на пост министра здравоохранения. Но как только ставится вопрос о том, чтобы отправить Супрун в отставку, она делает все, чтобы любой ценой удержаться в министерском кресле. И это ей удается, поскольку она является представителем международных финансовых институтов, которые ее лоббируют и поддерживают. В данном случае это институты, чьи штаб-квартиры находятся в США. Супрун — ставленница Сороса, в Украине ее поддерживает и Международный республиканский институт", — сказал РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

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По его мнению, основная задача Супрун в Украине — лоббировать интересы иностранного государства, что она успешно и делает.

"И ей это позволительно, потому что мы Мы живем в условиях конституционного переворота. Учитывая то, что в нашем государстве парламентско-президентская форма правления, формирование правительства реализуется через парламентскую коалицию. Но коалицию никто не видел и никто не знает до сих пор, есть она или нет. И эта несуществующая коалиция сформировала в нарушение закона правительство Украины. В законе о "Кабинете министров есть четкая формулировка, что он является полноценным, полномочным и легитимным, когда он полностью сформирован. У нас же недокаолицая сформировала недоКабин, потому что правительство Гройсмана было сформировано без министра здравоохранения", — пояснил Кравченко.

По информации источников Кравченко в Администрации президента и Кабмине, как только стал вопрос о замене Супрун на Ярыныча, "руководству нашей страны звонил Сорос и был очень сильно возмущен происходящим".

"Кроме того, Супрун снюхалась с Гройсманом. Во-первых, они друг другу интеллектуально близки. Супрун, несмотря на то что заходила на должность по квоте президента, полностью переметнулась в лагерь премьера, и рассказывает Гройсману, что "заграница нам поможет" и финансами (господин Сорос), и Республиканский институт сделает ему протекцию и пролоббирует кандидатуру Гройсмана на должность… следующего президента. И Гройсман в это верит. Он не отправит Супрун в отставку, поскольку ему обещана и финансовая, и политическая поддержка со стороны США через Супрун, ее родственников, Сороса, американское посольство в Украине", — считает Кравченко.

Единственная возможность убрать Ульяну Супрун из Минздрава, по словам Кравченко, это отставка всего правительства, роспуск парламента и досрочные парламентские выборы.

"Но на это никто не пойдет, поэтому надеяться не на что", — заключил Кравченко.