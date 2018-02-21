За что Супрун должна уйти в отставку?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун может быть уволена в марте. Такие данные со ссылкой на Администрацию президента обнародовал председатель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

По его словам, команда Министерства здравоохранения фактически проводит реформу, которую пытались внедрить еще при Администрации Януковича.

"Они взяли и использовали ту реформу, которую неудачно и не до конца, но проводила Акимова (первый заместитель главы АП Януковича — Ред.). Идея госпитальных округов была и раньше. Несколько делалось при Шафранском (экс-заместитель министра здравоохранения и бывший и.о. руководителя Минздрава в апреле-июле 2016 года. — ред.). Мы сначала не нашли с ним, но потом начинали уже серьезную работу. И его просто выдавили оттуда и поставили вместо него Супрун. И обратите внимание, министерство же стало закрыто. С СБУ легче стало общаться, чем с ними", — заявил Глузман.

Учитывая, что Супрун была назначена на эту должность сомнительным образом, вполне вероятно, что точно так же она может быть в течение 15 —ти минут отправлена в отставку.

"На данный момент в кулуарах парламента активно обсуждается вопрос, чтобы на должность министра здравоохранения протежировать народого депутата от "Блока Петра Порошенко", члена профильного комитета Рады по здравоохранению Константина Ярыныча, и он же главный врач Кировоградского областного онкодиспансера. Вроде бы активно начал заниматься вопросом продвижения этой кандидатуры на должность министра замглавы фракции БПП Сергей Березенко", — рассказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По его словам, поскольку сам Березенко является идеологом и соавтором "реформы Супрун", не стоит надеяться, что с новым министром здравоохранения радикально измениться курс реформы.

"Я не думаю, что Супрун выполнила свою миссию, более того, она не хочет уходить с этой должности, и если ее даже будут вытаскивать из Миндрава, она будет цепляться ногтями в паркет министерского пола. Но одна из возможных конфигураций такова, что путем пакетного голосования (поскольку у нас еще есть незакрытый вопрос по председателю НБУ, министру агрополитики, министру информационной политики) назначается новый министр здравоохранения, но при этом Супрун остается в министерстве в должности первого зама.

Кроме того в Украине все больше говорят о досрочных парламентских выборах уже этой осенью, что также может повлиять на решение об отставке Супрун.

Критическая масса негатива у Супрун уже накоплена, поэтому с ней пора прощаться. Кому нужен этот негатив, учитывая, что начиная с августа 2015 года люди рассказывают о вечно будущей медицине, а обещаниями сыт не будешь", — считает Кравченко.

Действительно, деятельность Ульяны Супрун во главе Минздрава вызывает массу критики как в профессиональной среде, так и среди простых украинцев.

Первая смерть

Ульяна Супрун буквально в первые дни пребывания в новой должности стала активно пиариться на теме трансплантологии, и первым ее визитом в больницу было посещение своего товарища, нуждающегося в трансплантации почки. И.о. Главы Минздрава на камеры рассказала о том, что первое, за что она возьмется, будет развитие трансплантологии в Украине. Заместитель Супрун Александр Линчевский рассказал, что они создают Центр развития трансплантологии, который правда, уже существовал в стране лет десять. Поэтому к самым первым "достижениям" Ульяны Супрун на посту и.о.главы Минздрава можно отнести смерть молодого парня из Закарпатья Игоря Мельника, так и не дождавшегося трансплантации сердца. Мельник находился в Институте Амосова, и его готова была принять белорусская клиника, на счетах которой уже были средства, было также соответствующее решение комиссии Минздрава по лечению за рубежом. И у молодого человека был шанс на спасение. Но ни Супрун, ни Линчевский не нашли время подписать гарантийное письмо, и парень умер.

Закупки через международные организации

Еще одним ярким "достижением" Ульяны Супрун стало подписание "платежек" и вывод бюджетных средств за рубеж — перечисление денег на международные организации, которые должны были закупить для Украины медикаменты. Деньги ушли, но закупки состоялись лишь частично, и на территорию Украины попали препараты просроченные и с критически низкими сроками годности.

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Украинцам вот уже третий год рассказывают, что с помощью закупок через международные организации удается достичь значительной экономии бюджетных средств, но эта экономия достигается ценой человеческих жизней. С 2015 года эти закупки не выполнены, препараты не поставлены, а Ульяна Супрун продолжает подписывать документы о переводе средств на счета международных организаций, несмотря на то, что есть четкие объективные данные о том, что эта программа является не только крайне неэффективной, но наносит ущерб государству и здоровью нации.

Вместо лечения рака — профилактика

Стоит напомнить, что 31 декабря 2016 года закончилось действие государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. А Ульяна Супрун проанонсировала, что мы не будем лечить онкобольных, а будем заниматься профилактикой рака. Несмотря на то что правительство дало Минздраву поручение в трехмесячный срок разработать и подготовить новую госпрограмму по борьбе с онкозаболеваниям, и Супрун должна была это выполнить в первом квартале 2017 года, до сих пор это не сделано.

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И Украина вот уже второй год живет без целевой государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. И это тоже можно записать в "достижения" Ульяны Супрун.

Смерти от ботулизма

Еще одним "достижением" Супрун в кресле главы Минздрава можно считать повальные смерти от ботулизма в связи с отсутствием в стране эпидемиологического контроля и отсутствием иммунобиологических препаратов, вакцин и сывороток. Люди гибли от ботулизма, как мухи, и мы до сих пор не знаем, что же случилось: выводов никаких не сделано, санэпидрасследование не проведено, поэтому летом вполне ожидаемо эта трагедия может повториться.

Эпидемия кори

Свирепствующая в Украине корь также связана с закупками вакцин. Международными организациями было закуплено всего 34% от потребности, а на территорию страны поставлено всего 20% от потребности, вакцин от кори.

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И еще одной "заслугой" Супрун является то, что в Украине дети до сих пор умирают от таких осложнений кори, как посткорьевой энцефалит.

Коммерциализация медицины

Самым неприятным для украинцев "успехом" Супрун можно назвать законопроект о государственных финансовых гарантиях в медицине, внесенный и проголосованный с нарушением законодательства, и ставший законом. И этот закон нарушает девять статей Конституции Украины. Он ведет к коммерциализации отрасли и лишает регионы медицинской субвенции и покрытия защищенных статей Основного закона Украины.

Еще одно законодательное "достижение" Супрун — это законопроект "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности", который критики и.о главы Минздрава называют "Интернет на дровах" и на реализацию которого предполагается потратить 5 млрд грн бюджетных средств.

У госпожи Супрун еще много "достижений", не столь масштабных, но зато отлично ее характеризующих как чиновника. Сюда можно отнести и беспрецедентную дискредитацию украинских врачей и украинской медицинской науки. И если за такое поведение она может просто стать нерукопожатной особой в профессиональной среде, то есть гораздо более претензии к главе Минздрава, за которые она может понести уже не совсем другое наказание.

Украина вот уже три года не обеспечивается вакцинами, а статья 137 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей" предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет. А если те же деяния повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия, то они наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.