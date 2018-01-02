Капец бесплатной медицине, друзья! Что изменится в 2018 году

JEFF PACHOUD / AFP

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал два закона, которые запускают медицинскую реформу: "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" и "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

При этом он подчеркнул, что решение по закону о госгарантиях далось ему непросто. Президент поручил правительству разработать комплекс мер, которые не позволят нарушать право граждан на качественную медицинскую помощь в связи с реформой.

Таким образом Порошенко возложил ответственность на правительство за контроль успешного и корректного внедрены реформы Минздравом. Кроме того президент возлагает большие надежды на поддержку реформы со стороны медицинского сообщества и местных общин.

"Учитывая контекст, предыдущие события и прогнозы, это выглядит как предложение объекта изнасилования поддержать насильника и попытаться получить удовольствие. Ой не просто ему такое говорить… Конституцию можно "повесить на гвоздь". Теперь этот документ уже точно не является ни договоренностью элит, ни волей народа", — считает член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

Действительно, главный смысл реформы — отмена концепции безоплатной медицины для населения. В этом смысле реформа вступает в противоречие с Конституцией Украины, но это мало беспокоит законодательную и исполнительную власть Украины, как, собственно, и самого гаранта Конституции, который подозрительно долго не подписывал "медицинские законы".

Этапы большого пути

Еще до того, как президент подписал законы, на заседании Кабинета министров Украины 27 декабря был презентован план внедрения основных изменений в системе здравоохранения на 2018 год. Правительство утвердило 19 нормативных актов о введении различных этапов медицинской реформы.

В начале января будет объявлен конкурс на должность председателя нового органа — Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и планируется, что сама служба будет создана к июлю и начнет работу. НСЗУ — это оператор бюджетных денег на здравоохранение. Деньги будут храниться на казначейских счетах, а НСЗУ должна заключать контракты на покупку медицинских услуг у учреждений и частных врачей, а также контролировать качество услуг (кроме врачебных ошибок, которыми продолжит заниматься Минздрав).

Служба будет оплачивать оказанные медицинские услуги и лекарственные средства по программе медицинских гарантий на основании информации и документов, внесенных врачом в электронную систему здравоохранения eHealth.

Новая система финансирования на уровне семейных врачей заработает с середины года. С июля учреждения первичного звена в городах, общинах и районах, которые присоединятся к реформе, начнут получать выплаты за медицинские услуги за каждого пациента от Национальной службы здоровья Украины. До этого времени все медицинские учреждения страны будут получать средства по-старому — по субвенции через местные бюджеты. Учреждения вторичной и третичной помощи будут финансироваться за субвенции до конца 2018 года. Медицинские учреждения смогут присоединяться к реформе только одновременно целым районом, городом или объединенной территориальной общиной. Это обусловлено тем, что субвенция перечисляется на местный бюджет, и, соответственно, может быть заменена полностью для этого бюджета, а не отдельного учреждения.

"Выбери своего врача"

Выбрать своего врача и подписать с ним декларацию можно будет с 1 апреля. До этого времени подписание деклараций о выборе врача будет проходить в пилотном режиме. Пациент может выбрать для себя любого врача, независимо от места регистрации или проживания.

В 2018 году, как обещают в Минздраве, государство оплатит по новой модели базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов. Правительство утвердило новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи.

Сам новый перечень услуг, за которые пациентам не придется платить, пока не опубликован, но как уверяют в министерстве, это типичный для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы.

В изначальном варианте говорилось, что в рамках первичной медицинской помощи гарантировано бесплатными будут:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой,

— глюкоза крови,

— общий холестерин,

— анализы мочи,

— общий анализ мочи,

— электрокардиограмма в покое,

— микроскопия мокроты,

— быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит и сифилис.

Обещают, что набор анализов, которые входят в перечень гарантированных постепенно расширят.

Зарплата врачей

Окончательные цифры, сколько будут получать врач за каждого пациента, в Минздраве обещают определить уже в январе. Предварительно было объявлено, что средняя ставка для семейного врача за одного пациента составит 370 гривен в год. В то же время годовая оплата за лечение детей (до пяти лет) и пожилых людей (65 лет и старше) будет в два раза выше, чем для мужчины 25 лет. Если врач зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, то деньги за каждого пациента будут приходить напрямую на его счет. Если же он наемный работник, то о зарплате он договаривается с руководством клиники.

В министерстве подсчитали, что собственная прибыль врача эффективной семейной практики с двумя тысячами пациентов в статусе физического лица — предпринимателя будет доходить до 18 тыс. грн, медсестры — до 12 тыс.

Стоит ли ждать обещанного Минздравом

В медицинском сообществе довольно скептически относятся к реформе, предложенной исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун. Они обращают внимание на то, что после внедрения реформы украинцы почувствуют ухудшение и уменьшение доступности медицинского обслуживания и помощи.

"Подписанные президентом законопроекты не имеют никакого отношения к реформе системы здравоохранения. Медицинская реформа имеет целью увеличение продолжительности жизни и трудоспособности населения, уменьшение заболеваемости и, как результат, смертности от заболеваний. Эти два закона никак не направлены на уменьшение заболеваемости и смертности в нашей стране. Когда агитировали депутатов голосовать за закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, утверждали, что на медицинскую отрасль будет выделено 5% ВВП. А в законе о государственном бюджете на 2018 год записано, что в следующем году на здравоохранение будет выделено 3,5% ВВП. Это говорит о том, что никто даже не планировал никакие реформы проводить, и, кроме всего прочего, финансового обеспечения для этого нет. Поэтому нас ждет полное фиаско", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Читайте также: Эксперт о геноциде украинской нации под видом реформы здравоохранения

Поэтому, по его словам, в следующем году Украину ожидает прогрессивное увеличение заболеваемости и смертности.

"Будет возрастать заболеваемость и смертность по кардиологическим заболеваниям, онкологическим заболеваниям, будет продолжаться эпидемия социально опасных инфекций — парентеральные вирусные гепатиты, туберкулез и ВИЧ/СПИД — и по травме мы будем продолжать, как всегда лидировать в Европе", — заключил Кравченко.