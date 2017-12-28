Супрун сообщила подробности о предоставлении бесплатных медуслуг

КИЕВ, 28 дек — РАИ Новости Украина. С 2018 года государство будет оплачивать конкретные медицинские услуги, предоставляемые пациентам на разных уровнях медицинской помощи, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает "Укринформ".

"С 2018 года на первичном звене, когда каждая семья выбирает своего врача, все услуги предоставляются бесплатно, весь перечень этих услуг предоставляется бесплатно. В 2019 году перейдем на бесплатные услуги специалистов в поликлиниках, в 2020 году через государственную страховку, за которую граждане заплатили за налоги, будем платить медицинские услуги в госпиталях ", – проинформировала Супрун.

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Она также уточнила, что в следующем году "государство оплатит по новой схеме базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов".

"Утверждены новый перечень услуг первичной медицинской помощи и новые требования к оснащению практики первичной помощи. Это типичный для европейских стран перечень услуг: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, будет постепенно расширяться", – добавила и.о. министра.

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Супрун также подчеркнула, что правительство утвердило 19 нормативных актов о введении различных этапов медицинской реформы. Среди них – положение о создании Национальной службы здоровья, посредством которой будет осуществляться оплата за медицинские услуги. В начале января будет объявлен конкурс на должность главы Службы, и к июлю она будет создана и начнет работу.

Напомним, Верховная Рада 19 октября приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе.