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    Общество

    Минздрав: в Украине катастрофическая нехватка вакцин от полиомиелита

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    В Минздраве сообщили об отсутствии так называемой убитой вакцины от полиомиелита, которой детей прививают в первую очередь.
    Шприц. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Украине катастрофическое состояние с вакцинами против полиомиелита.

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. 

    "По правилу, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, но так как она не производит сильного иммунитета, это дело закрепляют живой вакциной. В Украине много живой вакцины, но потому, что у нас нет убитой, мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", — рассказала Голубовская в интервью "Главкому".

    По ее словам, нельзя делать первую прививку живой вакциной, потому что она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит — от этой методики отказались во всем мире, потому что было много парализованных детей.

    Напомним, в  Министерстве здравоохранения Украины призвали население сразу сообщать об отсутствии тех или иных вакцин, а также лекарств в больницах.

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