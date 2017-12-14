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    Общество

    В Минздраве показали "Тарелку здорового питания"

    (обновлено: )42924
    В Минздраве отметили, что семь рекомендаций по здоровому питанию взрослых и детей старше 2 лет помогут составить собственный сбалансированный рацион с полезных пищевых продуктов.
    Овощи на рынке. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами-диетологами представили рекомендации по здоровому питанию и определили важнейшие группы продуктов, которые должны входить в ежедневный рацион человека.

    "В состав рекомендуемых продуктов вошли сезонные овощи и фрукты, привычные и доступные молочные и кисломолочные продукты, различные виды рыбы и мяса. По структуре — это семь рекомендаций по здоровому питанию взрослых и детей старше 2 лет, помогут составить собственный сбалансированный рацион с полезных пищевых продуктов и напитков", — сообщает Минздрав.

    moz.gov.ua
    "Тарелка здорового питания" от Минздрава Украины

    Ранее президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец сообщил, что около половины украинцев страдают от лишнего веса или ожирения.

     

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