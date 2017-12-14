В Минздраве показали "Тарелку здорового питания"

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами-диетологами представили рекомендации по здоровому питанию и определили важнейшие группы продуктов, которые должны входить в ежедневный рацион человека.

"В состав рекомендуемых продуктов вошли сезонные овощи и фрукты, привычные и доступные молочные и кисломолочные продукты, различные виды рыбы и мяса. По структуре — это семь рекомендаций по здоровому питанию взрослых и детей старше 2 лет, помогут составить собственный сбалансированный рацион с полезных пищевых продуктов и напитков", — сообщает Минздрав.

moz.gov.ua "Тарелка здорового питания" от Минздрава Украины

Ранее президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец сообщил, что около половины украинцев страдают от лишнего веса или ожирения.